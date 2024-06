Alfons Schuhbeck verbringt erstes Wochenende in Freiheit!

München - Seit dem 23. August 2023 sitzt Alfons Schuhbeck (75) hinter Gittern . Nun durfte der Star-Koch erstmals ein Wochenende in Freiheit verbringen.

Alfons Schuhbeck (75) wurde zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. © Matthias Balk/dpa

Wie "Bild" berichtet, wurde der prominente Häftling am Freitagvormittag vor dem Gefängnis abgeholt. Demnach durfte er erstmals wieder zwei Tage zu Hause in München übernachten.

Zunächst saß Schuhbeck in der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech ein und inzwischen in einer Außenstelle der JVA im Andechser Ortsteil Rothenfeld. Dass er dorthin verlegt wurde, ist die letzte offiziell bestätigte Nachricht über seine Situation nach Haftantritt.

Seit Februar hat der ehemalige TV-Koch laut Informationen der "Bild" Freigang. Demnach wurde dem 75-Jährigen die Hafterleichterung wegen guter Führung und seinem Engagement in der Gefängnis-Bücherei genehmigt.

Einem anderen prominenten Häftling war es ähnlich ergangen: Uli Hoeneß (72) war während seiner Haftstrafe in den offenen Vollzug nach Rothenfeld verlegt worden und durfte dann sogar tagsüber beim FC Bayern arbeiten.