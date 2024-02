Alles aus mit ihrem Dennis! Eva Benetatou nach zwei Monaten wieder single

Autsch! Dass ihr Unternehmer-Ex sie fortan auch nicht mehr via Instagram verfolgen kann, dafür sorgte die 31-Jährige kurzerhand und schaltete ihr Profil auf der Social-Media-Plattform auf privat.

Dabei hatte sich der Realitystar mit griechischen Wurzeln erst kurz vor Weihnachten so vertraut mit dem Unternehmer gezeigt. Davon fehlt jetzt jede Spur!

Gerade einmal wenige Wochen ist das Liebes-Outing zwischen der 31-Jährigen und ihrem Dennis Kessmeyer her – und schon gehört ihre Liebe der Vergangenheit an.

War der kleine Racker mutmaßlich "schuld" am Liebes-Aus mit Dennis? © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Eva Benetatou

Gibt es hinter den Kulissen etwa böses Blut? Unklar. Scheinbar soll das Thema Kind jedoch größer gewesen sein.

"Uns gibt es nur im Doppelpack und so wird es immer sein. Ich habe eine Verantwortung als Mutter und würde für keine Beziehung der Welt mein Kind an zweite Stelle setzen." Ein heftiger Seitenhieb gegen ihren Ex?

Vorstellungen, was ein neuer potenzieller Partner mitbringen müsse, hat die Ex-Liaison von Andrej Mangold (37) natürlich auch schon.

"Ich möchte einen Mann, der mich im Leben an die Hand nimmt - der mich als seine Priorität und Familie sieht und nicht nur die 'guten und schönen' Momente mit mir erleben möchte."

Zum Abschluss des emotionalen Seelenstriptease hatte die Influencerin dann noch einen ganz wichtigen Tipp für ihre Community parat. "Niemand ist es wert, dein Strahlen zu verlieren."