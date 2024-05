Hochzeit geplant? Partner (25) von Schlagerstar Michelle (52) mit eindeutiger Ansage!

Köln - Kommt es etwa schon bald zur Hochzeit zwischen Schlagerkönigin Michelle (52) und ihrem deutlich jüngeren Freund Eric Philippi (25)? Der Musiker hat in einem Interview zum einjährigen Beziehungsjubiläum eine klare Ankündigung dazu gemacht.

Halten an ihrer Liebe fest, trotz Häme von außen: Musiker & Sänger Eric Philippi (25) mit seiner Freundin, Schlagerstar Michelle (52). © Screenshot Instagram: eric_philippi

Seit gut einem Jahr sind der Musiker und Produzent und die Sängerin mittlerweile ein Paar - und so betonen beide: extrem glücklich!

Im Interview mit BILD berichten sie vom vergangenen ersten Jahr zu zweit. "Uns geht’s richtig gut. Wir sind angekommen in unserem gemeinsamen Leben und waren in diesem einem Jahr höchstens fünf Tage ohneeinander", so Michelle strahlend.

Beide wohnen inzwischen gemeinsam in einer Wohnung im Saarland, Erics Heimat. Gemeinsam mit Michelles jüngster Tochter Mia (16).

Und das ist noch nicht alles: Wenn es nach Eric geht, wird Michelle nämlich schon bald einen Heiratsantrag bekommen. "Ich werde sie fragen. Sie hat nur absolut keine Ahnung, wann das passieren wird. Es soll eine Überraschung werden", so der 25-Jährige.

Aber beide geben auch zu: Die zum Teil bösen Kommentare wegen des hohen Altersunterschieds hat das Paar durchaus beschäftigt, es gab sogar Morddrohungen!