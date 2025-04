Alles neu bei Samira Yavuz: Reality-Lady überrascht mit Ankündigung

Regensburg - Neue Wohnung, neuer Alltag, neue Karriere - Samira Yavuz (31) fängt nach der Trennung von Noch-Gatte Serkan (31) noch einmal ganz von vorne an. Nun bringt sie sogar einen eigenen Podcast an den Start.

Ihr eigener Podcast sei nun aber ein richtiger Neustart für sie, meint die 31-Jährige: "Nach mehr als 3 Jahren in der Podcast-Welt starte ich nochmal von vorne. Aber halt so richtig!"

"Es hat sich so viel verändert in den letzten Monaten: Ich bin alleinerziehende Mama, wieder single, habe nun meine eigene Wohnung und bin gleichzeitig eine junge Frau, die sich neu entdecken und erfinden will", berichtet Samira und ergänzt: "Dabei nehme ich euch mit und ich freue mich so unendlich auf diese Reise."

Starten wird ihr neues Projekt schon ab der kommenden Woche. Dann dürfen sich die Fans jeden Dienstag auf eine neue Folge von "Main Character Mode" freuen.