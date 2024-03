Überraschende Baby-News: Dieser AWZ-Star wird zum ersten Mal Vater - und zwar ganz bald!

Düsseldorf - Überraschende Baby-News aus dem " Alles was zählt "-Kosmos: Marc Dumitru (37) wird zum ersten Mal Vater!

Marc Dumitru (37) und Ehefrau Kristina (34) werden zum ersten Mal Eltern! © RTL/Privat

Am Donnerstag präsentierten Marc, der seit 2022 die AWZ-Rolle des Anwalts Kilian Reichenbach spielt, und Ehefrau Kristina (34) den kugelrunden Babybauch der 34-Jährigen und ließen auf ihren Instagram-Kanälen die Babybombe platzen, von der ihre Anhänger bislang anscheinend rein gar nichts geahnt hatten.

So hatte das Paar ein gemeinsames Foto veröffentlicht, auf dem der Fokus klar auf der Babykugel der 34-Jährigen lag, während Marc und Kristina überglücklich in die Kamera lächelten. "Nä, wie toll! Glückwunsch!", hieß es derweil unter vielen Gratulationen in der Kommentarspalte des Beitrags.

Der Bildunterschrift zufolge ("Oooooh boy - coming soon!") freuen sich die beiden Düsseldorfer, die bereits seit 15 Jahren ein Paar und seit 2018 verheiratet sind, auf einen Jungen.

Und der Kleine soll schon ganz bald - nämlich im Mai - das Licht der Welt, wie aus einer offiziellen RTL-Pressemitteilung hervorgeht!