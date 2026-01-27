Doku über Missbrauch von Verleumdungsklagen: Das sagt Amber Heard über Johnny Depp

Sundance (USA) - Mehrere Jahre lang stritten Amber Heard (39) und ihr Ex-Mann Johnny Depp (62) vor Gericht - und die Weltöffentlichkeit sah zu. Zuletzt war es ruhig um die Schauspielerin geworden, doch in einer neuen Dokumentation äußert sie sich mit Abstand erneut zu den aufwühlenden Prozessen.

Amber Heard (39) bei einer Anhörung im Verleumdungsprozess ihres Ex-Ehemannes Johnny Depp. (Archivbild) © dpa/PA Wire | Victoria Jones

"Silenced" feierte am vergangenen Wochenende beim Sundance Film Festival Premiere. In der Doku wird sich mit der Ausnutzung von Verleumdungsklagen gegen Opfer von Missbrauch auseinandergesetzt. Auch der Fall von Depp und Heard wird dabei am Rande beleuchtet.

Im Gespräch mit Filmemacherin Selina Miles wird Heard deutlich: "Es geht hier nicht um mich. Ich habe meine Fähigkeit zu sprechen verloren", sagt sie laut dem Branchenportal Variety in dem Film.

Die 39-Jährige zeigt, was der Prozess und der öffentliche Umgang mit ihr gemacht haben: "Ich bin nicht hier, um meine Geschichte zu erzählen. Ich will meine Geschichte nicht erzählen. Ich will meine Stimme gar nicht mehr benutzen. Das ist das Problem."

2018 hatte Heard sich öffentlich als Opfer häuslicher Gewalt bezeichnet, ohne allerdings Depps Namen zu nennen. Die britische Sun tat dies aber schon, nannte ihn "Ehefrauenschläger" - woraufhin der Hollywood-Star die Zeitung wegen Diffamierung anklagte.