Hat Sido eine Neue? Rapper zeigt sich mit Frau und Joint bei Sarah-Connor-Konzert

Berlin - Rapper Sido (45) sorgte am Samstagabend bei Sarah Connors (45) Konzert in der Uber-Arena nicht nur mit seinem spontanen Mini-Auftritt für Aufsehen - sondern auch mit einer neuen, dunkelhaarigen Begleitung.

Sido (45) trat als Gast bei Sarah Connors (45) aktueller Arena-Tour auf. (Archivfoto) © Bodo Schackow/dpa

Die schlanke Frau mit kinnlangen Haaren saß dicht neben ihm. Die beiden tuschelten, lachten und wirkten sehr vertraut. Zwischendurch küsste Sido ihr sogar die Stirn - Spekulationen über eine neue Freundin liegen nahe.

Wie Bild berichtet, verbrachte Sido die Stunden vor seinem Auftritt entspannt in einer Loge im dritten Stock, wippte nervös mit dem Fuß und hatte seinen Tross aus Bodyguards und Männern um sich versammelt.

Die Wartezeit verkürzte er sich laut "Bild" mit Wodka und Zitrone - und einem bereits fertig gedrehten Joint, mit dem er einen Teil des Publikums einnebelte - Rauchverbot hin oder her.

Sarah Connor ist derzeit auf Arena-Tour, die bis Ende August geplant ist. Für die Sängerin und den Rapper war das Konzert ein echtes Heimspiel.