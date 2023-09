Aminata Belli sitzt in Zug, der nicht losfahren darf: Der Grund ist absurd

Hamburg - Wir haben es wohl alle schon mal erlebt: Man will einfach nur nach Hause oder womöglich sogar zu einem wichtigen Termin, setzt sich in den Zug - und er fährt einfach nicht los!

Moderatorin Aminata Belli (31) saß am Donnerstagabend in einem Zug, der nicht losfahren durfte. Der Grund war absurd. © Fotomontage: Instagram/aminatabelli

Exakt diese Erfahrung musste auch Aminata Belli (31, "deep und deutlich") am Donnerstagabend machen, als sie in einem Zug von Hamburg nach Berlin saß - der Grund war allerdings nicht so ganz alltäglich.

Auf ihrem Instagram-Profil postete die Moderatorin zunächst ein erstes Video, in dem die Durchsage eines Bahnmitarbeiters zu hören war. Dazu schrieb sie: "Es folgt der witzigste Grund, nicht losfahren zu können."

So erklärte der Mitarbeiter in seiner Durchsage, dass nicht etwa eine technische Störung für die Verzögerung verantwortlich sei, sondern man zu wenig Wasser an Bord habe - richtig gelesen!

Konkret sei bei der Überprüfung aufgefallen, dass für "den unwahrscheinlichen Fall", dass der Zug irgendwo liegen bleibe, nicht die vorgeschriebene Anzahl an Wasserpaketen für die Passagiere zur Verfügung stehe und der Zug deshalb nicht losfahren dürfe.

Aminata und andere Fahrgäste konnten nicht anders, als lauthals loszulachen - doch es wurde noch absurder, denn wenig später verhinderte noch ein weiterer Grund die Abfahrt des Zuges!