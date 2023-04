Als Amira Pocher DAS in ihrer Hotel-Suite sieht, ist sie geschockt: "Ich zittere!"

"Ich kann das gerade gar nicht glauben, was ich hier sehe", spannte Amira ihre rund 944.000 Follower zunächst noch im Selfie-Modus ihrer Handykamera auf die Folter. "Ich muss mich kurz sammeln. So etwas habt ihr noch nie gesehen. Ich zittere!"

Unter anderem arbeitete die Zweifach-Mama an einem Podcast und verbrachte ein paar schöne Stunden mit ihren alpenländischen Freunden. Am Samstag (8. April) stand zudem ein ganz besonderes Jubiläum auf dem Programm. "Heute wird 'Fayble' ein Jahr alt - mein Baby", verkündete die Beauty stolz in ihrer Instagram-Story.

Anlässlich des ersten Geburtstags ihrer Firma "Fayble" dekorierten die Hotel-Mitarbeiter in Amiras Abwesenheit die Suite der 30-jährigen Unternehmerin um. © Instagram/amirapocher (Screenshots, Bildmontage)

Mit dem nächsten Schwenk offenbarte die hübsche Österreicherin schließlich das für sie so Unglaubliche. Offenbar hatte das Hotel am Wörthersee, in welchem die Podcasterin zurzeit residiert, Wind von dem Business-Geburtstag bekommen und daraufhin in Amiras Abwesenheit sämtliche Räume der Suite umdekoriert.

Um den Glastisch im Wohnbereich rankte sich eine riesige Ballon-Girlande und an verschiedenen Objekten der Inneneinrichtung war das "Fayble"-Logo aufgedruckt worden. Egal, ob auf dem Fernsehgerät, dem Spiegel, dem Balkongeländer oder der Panorama-Fensterscheibe, überall sprang der Wahl-Kölnerin ihr Markenname samt Farbpalette der erhältlichen UV-Lacke entgegen.

"Guckt euch das bitte an", staunte die 30-Jährige, "so etwas habe ich noch nie erlebt!" Natürlich durfte auch ein kleiner Geburtstagskuchen in Osterlamm-Form samt Kerze nicht fehlen. Das Hotel hatte offenbar keine Kosten und Mühen gescheut, um ihrem prominenten Gast eine faustdicke Überraschung zu bescheren.