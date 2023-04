Amira und Kinder zurückgelassen: Oliver Pocher mit Ex-Frau Sandy im Traumurlaub

Sandy feierte erst kürzlich ihren 40. Geburtstag mit einem Party-Marathon in Paris. Zu den Gästen zählten auch Olli und Amira. © Instagram/sandymeyerwoelden (Screenshot)

Sehr zur Schadenfreude ihrer Mutter schoss Nayla ihren Vater beim Matchball nämlich ohne Rücksicht auf Verluste mit der gelben Filzkugel ab. Wer den sportlichen Wettkampf-Ehrgeiz des TV-Stars kennt, der weiß, wie sehr ihn so eine Niederlage wurmt.

Während es sich Olli und seine Ex-Frau mit den gemeinsamen Kindern also in der Karibik gutgehen lassen, fristet Amira in 8000 Kilometer Entfernung keinesfalls das triste Mama-Dasein bei Dauerregen und überschaubaren Temperaturen in Deutschland.

Die gelernte Visagistin ist ihrerseits mit den zwei Kindern in ihre Heimat Österreich gereist, um die Ostertage am Wörthersee zu verbringen. Dort nahm sie unter anderem einen Podcast auf und verbrachte schöne Stunden mit ihren dortigen Freunden, wie aus ihren Storys zu entnehmen war.

Warum genau Olli den Bahamas-Trip ohne seine bessere Hälfte antrat, ist unklar. Ein Zwist unter den beiden attraktiven Frauen kann als Grund jedenfalls ausgeschlossen werden.