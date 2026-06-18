Amira Aly auf 180: Aufgrund dieser dreisten Aktion hat sie jetzt Zoff mit den Nachbarn

Köln - Kürzlich musste Amira Aly (33) erfahren, dass sie beim Bau ihres Traumhauses in Köln von Betrügern abgezockt wurde. Jetzt gibt es erneut Ärger - und der klingt mehr als dreist!

Amira Aly (33) hat sich nach der Scheidung von Oliver Pocher (49) ein eigenes Traumhaus in Köln bauen lassen. © Henning Kaiser/dpa

Auf ihrem Instagram-Kanal gewährt die Ex-Frau von Comedian Oliver Pocher (49) immer wieder Einblicke in ihr Leben und das, was sie eben gerade so umtreibt. Für ihre Fans hat sie in diesem Zusammenhang einen "Fun Fact" mitgebracht.

Wirklich lustig ist dieser allerdings nicht, denn wie die baldige Dreifach-Mama kurz darauf offenbart, habe sie aktuell wieder "richtig große Probleme" mit ihren Nachbarn. Bevor sie konkreter wird, holt Amira noch einmal erklärend aus.

"Ich habe denen das Grundstück ja abgekauft, sie wohnen aber nebenan. Also, ich habe quasi den Garten gekauft. Und ich sag's euch: Es fing eigentlich super an. Wir haben uns super verstanden", so die 33-Jährige. Das war einmal!

Spürbar schockiert packt Amira aus: "Die sind während der Bauphase einfach auf mein Grundstück gegangen – ohne zu fragen. Sie haben sich Steine weggenommen, weil sie dachten, die passen super in ihren Garten rein."