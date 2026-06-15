Amira Aly wieder Betrugsopfer! Jetzt ermittelt sogar die Kriminalpolizei
Köln - Rund ein Jahr nach dem Einzug in ihr Traumhaus in Köln packt Amira Aly (33) über einen dramatischen Anruf von der Kriminalpolizei aus. Ist die Moderatorin in der Vergangenheit von dreisten Betrügern verarscht worden?
Erst im Spätsommer des Vorjahres hat sich für die Ex-Frau von Oliver Pocher (48) mit dem Einzug in ihr Fertighaus ein langjähriger Traum erfüllt.
Allerdings scheint dieser einen ziemlich faden Beigeschmack hinterlassen zu haben ...
Denn: Die 33-Jährige soll beim Bau ihres Hauses von Betrügern über den Tisch gezogen worden sein. Das hat die baldige Dreifach-Mama jetzt auf Instagram angedeutet.
Hintergrund ist ein Anruf der Kriminalpolizei, die bei der Suche nach den Drahtziehern eher durch Zufall auf Amira gestoßen sein soll - nämlich durch den Abgleich von Kontodaten.
"Kripo? Da wird dir erstmal schlecht. (...) Ohne dass sie einen Namen genannt haben, wusste ich sofort, wer gemeint war", erklärt die 33-Jährige. Tatsächlich soll sich während der Bauarbeiten ein Mann extrem auffällig verhalten und unter anderem permanent seine Handynummer gewechselt haben.
Amira Aly: "Krass! Da muss man so aufpassen"
"Der hat gesagt: Ich mach‘ dir das, super Preis, gar kein Problem. (...) Dann kam er einmal und dann habe ich ihn nie wieder gesehen. Der hat auch jede Woche eine andere Nummer gehabt, seine Nummer gewechselt und schickte seinen Vater auf die Baustelle."
Auch von verzögerten Arbeiten, lästigen Diskussionen und mehrfachen Finanzspritzen war nach Schilderung der Wahl-Kölnerin die Rede.
"Das war natürlich alles sehr unseriös. Jetzt weiß ich, dass das Betrüger sind." Anders als bei anderen Aufträgen seien sämtliche vereinbarte Arbeiten jedoch ausgeführt und fertiggestellt worden, betont sie. "Krass! Da muss man so aufpassen."
Tiefer in die Ermittlungen gegen die Betrüger-Firma will sie aber nicht involviert werden. "Ich habe wirklich genug andere Themen und möchte nicht noch Teil eines neuen Problems werden", stellt Amira deutlich klar.
Zur Erinnerung: Bereits vor einem Monat machte sie öffentlich, dass sie auf SMS-Betrüger hineingefallen war und kurze Zeit um mehrere Tausend Euro gebangt hatte.
Titelfoto: IMAGO / Panama Pictures