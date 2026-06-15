Amira Aly wieder Betrugsopfer! Jetzt ermittelt sogar die Kriminalpolizei

Köln - Rund ein Jahr nach dem Einzug in ihr Traumhaus in Köln packt Amira Aly (33) über einen dramatischen Anruf von der Kriminalpolizei aus. Ist die Moderatorin in der Vergangenheit von dreisten Betrügern verarscht worden?

Mit Freund Christian Düren erwartet Amira Aly derzeit ihr erstes gemeinsames Kind. © Felix Hörhager/dpa

Erst im Spätsommer des Vorjahres hat sich für die Ex-Frau von Oliver Pocher (48) mit dem Einzug in ihr Fertighaus ein langjähriger Traum erfüllt.

Allerdings scheint dieser einen ziemlich faden Beigeschmack hinterlassen zu haben ...

Denn: Die 33-Jährige soll beim Bau ihres Hauses von Betrügern über den Tisch gezogen worden sein. Das hat die baldige Dreifach-Mama jetzt auf Instagram angedeutet.

Hintergrund ist ein Anruf der Kriminalpolizei, die bei der Suche nach den Drahtziehern eher durch Zufall auf Amira gestoßen sein soll - nämlich durch den Abgleich von Kontodaten.

"Kripo? Da wird dir erstmal schlecht. (...) Ohne dass sie einen Namen genannt haben, wusste ich sofort, wer gemeint war", erklärt die 33-Jährige. Tatsächlich soll sich während der Bauarbeiten ein Mann extrem auffällig verhalten und unter anderem permanent seine Handynummer gewechselt haben.