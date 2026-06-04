Ob Olli Pocher das gefällt? Seine Kinder "wollen für immer in Österreich leben"
Salzburg (Österreich) - Insgesamt hat Oliver Pocher (48) fünf Kinder, zwei davon mit seiner zweiten Ex-Frau Amira Aly (33). Und wenn es nach den Sprösslingen geht, kehren sie Köln in Zukunft den Rücken.
Denn gemeinsam mit ihren beiden Söhnen (5 und 6) genießt die TV-Moderatorin noch Qualitytime in ihrem Heimatland Österreich, bevor in einigen Wochen Baby Nummer drei auf die Welt kommt.
Genau wie ihre Mama lieben die beiden Jungs auch die Natur. "Also, ihr wisst Bescheid: Meine Kinder wollen für immer in Österreich leben, in den Bergen, weil wir einfach so eine schöne Woche hatten", verrät die 33-Jährige ihren rund eine Million Anhängern bei Instagram.
Nicht weit von ihrem Geburtsort Klagenfurt am Wörthersee entfernt verbringt Amira mit ihren Liebsten in Salzburg noch einen Urlaub, der zur Erholung dient.
Auf einer Fotostrecke ist zu sehen, wie die werdende Mama durch die Berglandschaft radelt, Sport macht und mit ihren Jungs und dem Hund unterwegs ist.
Ebenso ist zu sehen, wie sie die eine oder andere österreichische Spezialität verdrückt.
Amira Aly teilt mit ihren Kindern eine besondere Erinnerung
Umso trauriger ist sie, dass es schon wieder in ihre Wahl-Heimat nach Köln zurückgeht. "Bei uns ist leider Aufbruchsstimmung. Ich möchte nicht. Auch meine Kinder möchten gar nicht nach Hause. Die haben gesagt, sie wollen für immer hier leben", macht die gebürtige Österreicherin nochmals klar.
Vor der Abreise teilt Amira auch noch eine besondere Erfahrung mit ihren Kindern.
"Wir sind mit der Schule mal nach Friesach gefahren und haben dort ein Ritteressen erlebt. Das ist für mich ein so krass prägendes Ereignis gewesen", gibt die 33-Jährige preis.
Daher sucht sie gemeinsam mit ihren beiden Söhnen die Ritterburg auf. "Ich habe gesagt, ich muss es mit meinen Kindern machen! Ich freue mich so wie ein kleines Kind. Also, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt wirklich für meine Kinder mache oder für mich selber", gesteht die TV-Moderatorin.
Was wird Ex-Gatte Oliver Pocher wohl zu dem Traum seiner beiden Söhne sagen, für immer in Österreich leben zu wollen?
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/amiraaly (Screenshot),