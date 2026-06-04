04.06.2026 17:54 Ob Olli Pocher das gefällt? Seine Kinder "wollen für immer in Österreich leben"

Insgesamt hat Oliver Pocher fünf Kinder. Zwei davon mit seiner Ex-Frau Amira Aly. Und wenn es nach den Söhnen geht, kehren sie Köln in Zukunft den Rücken.

Von Florian Fischer

Salzburg (Österreich) - Insgesamt hat Oliver Pocher (48) fünf Kinder, zwei davon mit seiner zweiten Ex-Frau Amira Aly (33). Und wenn es nach den Sprösslingen geht, kehren sie Köln in Zukunft den Rücken.

Amira Aly (33) hat mit ihren beiden Kindern ihre österreichische Heimat besucht. © Instagram/amiraaly (Screenshot) Denn gemeinsam mit ihren beiden Söhnen (5 und 6) genießt die TV-Moderatorin noch Qualitytime in ihrem Heimatland Österreich, bevor in einigen Wochen Baby Nummer drei auf die Welt kommt. Genau wie ihre Mama lieben die beiden Jungs auch die Natur. "Also, ihr wisst Bescheid: Meine Kinder wollen für immer in Österreich leben, in den Bergen, weil wir einfach so eine schöne Woche hatten", verrät die 33-Jährige ihren rund eine Million Anhängern bei Instagram. Nicht weit von ihrem Geburtsort Klagenfurt am Wörthersee entfernt verbringt Amira mit ihren Liebsten in Salzburg noch einen Urlaub, der zur Erholung dient. Amira Aly Baby-Hammer: Amira Aly wieder schwanger! Auf einer Fotostrecke ist zu sehen, wie die werdende Mama durch die Berglandschaft radelt, Sport macht und mit ihren Jungs und dem Hund unterwegs ist. Ebenso ist zu sehen, wie sie die eine oder andere österreichische Spezialität verdrückt.

Amira Aly teilt mit ihren Kindern eine besondere Erinnerung