Sie wird zum dritten Mal Mutter: Amira Aly packt über erneute Schwangerschaft aus und verrät Geheimnis
Hamburg - Seit bekannt geworden ist, dass sie erneut Mutter wird, hat Amira Aly (33) noch keinen öffentlichen Auftritt hingelegt - bis jetzt! Bei der Lascana-Fashionshow "Secret Garden" in Hamburg zeigt sie stolz ihre Babykugel und verrät, dass es nicht geplant gewesen sei, dass ihre Schwangerschaft herauskommt.
Allerdings sei auf einem Werbevideo, welches auf Instagram geteilt worden ist, ihren Fans das kleine Bäuchlein aufgefallen.
"Mir haben die Leute, die von meiner Schwangerschaft wussten, gesagt: 'Das sieht man nicht. Das siehst nur du'", verrät die TV-Moderatorin gegenüber "Bunte".
Daher habe sie sich gedacht, dass wenn die Personen das sagen, auch keiner genau hinschaue. "Aktuell traut sich auch keiner in Zeiten von Bodyshaming was zu sagen. 'Hat die einen Bauch? Ist die schwanger?' Dann macht man sich selber nicht so einen Kopf", gibt die gebürtige Österreicherin preis.
Doch Pustekuchen! Ihren aufmerksamen Anhängern sei die kleine Babykugel nicht entgangen.
Vor rund einen Monat hat die gebürtige Österreicherin dann auch publik gemacht, dass sie ihr drittes Kind erwartet. Mit ihrem Ex-Gatten Oliver Pocher (47) hat sie schon zwei Söhne, die 2019 und 2020 geboren wurden. Jetzt folgt der dritte Sprössling mit Lebensgefährte Christian Düren (35).
Amira Aly muss Babybäuchlein nicht mehr verstecken
Deshalb muss sie das kleine Bäuchlein jetzt auch nicht mehr verbergen. "Ich habe meinen Bauch die letzten Monate lange genug versteckt", macht die TV-Moderatorin gegenüber der Illustrierten klar.
Bevor sie die Schwangerschaft bekannt gemacht habe, habe Amira Oversized-Klamotten oder einen Pullover tragen müssen, doch damit ist jetzt Schluss. "Als es draußen noch frischer war, war es einfacher mit Pullover. Aber jetzt raus damit", verdeutlicht die 33-Jährige.
Zudem soll die Veranstaltung in der Hansestadt nicht die letzte vor der Geburt ihres dritten Kindes gewesen sein - ganz im Gegenteil: "Ich werde mich jetzt nicht zu Hause verstecken. Auf gar keinen Fall", erklärt die 33-Jährige.
Denn wenn es einen schönen Anlass gebe, will sei auch weiterhin dabei sein, schließlich sei man ja nicht krank, so Amira lachend.
Titelfoto: Alice Nägle/TAG24