Amira Aly auf 180: Aufgrund dieser dreisten Aktion hat sie jetzt Zoff mit den Nachbarn
Köln - Kürzlich musste Amira Aly (33) erfahren, dass sie beim Bau ihres Traumhauses in Köln von Betrügern abgezockt wurde. Jetzt gibt es erneut Ärger - und der klingt mehr als dreist!
Auf ihrem Instagram-Kanal gewährt die Ex-Frau von Comedian Oliver Pocher (49) immer wieder Einblicke in ihr Leben und das, was sie eben gerade so umtreibt. Für ihre Fans hat sie in diesem Zusammenhang einen "Fun Fact" mitgebracht.
Wirklich lustig ist dieser allerdings nicht, denn wie die baldige Dreifach-Mama kurz darauf offenbart, habe sie aktuell wieder "richtig große Probleme" mit ihren Nachbarn. Bevor sie konkreter wird, holt Amira noch einmal erklärend aus.
"Ich habe denen das Grundstück ja abgekauft, sie wohnen aber nebenan. Also, ich habe quasi den Garten gekauft. Und ich sag's euch: Es fing eigentlich super an. Wir haben uns super verstanden", so die 33-Jährige. Das war einmal!
Spürbar schockiert packt Amira aus: "Die sind während der Bauphase einfach auf mein Grundstück gegangen – ohne zu fragen. Sie haben sich Steine weggenommen, weil sie dachten, die passen super in ihren Garten rein."
Neue Tür im Gartenzaun macht Amira Aly völlig fassungslos
Die Österreicherin empfand das Verhalten zwar als "crazy", dennoch habe sie ihren Frust lange "runtergeschluckt", um den Frieden zu wahren. "Ich bin eigentlich sehr pflegeleicht", merkt Aly an. Aber: "Irgendwann brachten sie das Fass zum Überlaufen!"
Wie sie weiter verrät, liege der Wasserzähler der Nachbarn noch immer in einer Ecke ihres Gartengrundstücks. "Ich bin auf die Baustelle gekommen, und ich dachte wirklich, ich traue meinen Augen nicht …", schürt sie die Spannung.
Dann bringt sie die Dreistigkeit der Anrainer auf den Punkt: "Die haben sich einfach eine Tür eingebaut. Eine Tür in einen Zaun, der unsere Grundstücke voneinander trennt, damit sie immer auf mein Grundstück können!"
Fassungslos schiebt die Lebensgefährtin von "taff"-Moderator Christian Düren (35) noch hinterher, dass sie "bis heute keinen Schlüssel zu dieser Tür" besitze. Da stehen Amira in Zukunft wohl noch einige "nette" Zaungespräche bevor.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa