Nicht nur ihre Dessous waren heiß: Amira Aly verbrennt sich bei Shooting den Po

Köln - Kürzlich ließ Amira Aly für eine Dessous-Kampagne die Hüllen fallen. Dass es beim Shooting zu einer schmerzhaften Po-Panne kam, hat die 33-Jährige erst jetzt verraten.

Amira Aly (33) hat für eine Werbekampagne die Hüllen fallen lassen. © Lascana

Wie nicht anders zu erwarten, macht die gebürtige Österreicherin auf den ästhetischen Bildern zur Unterwäsche-Kollektion von Lascana natürlich wieder eine atemberaubende Figur. Am Set auf Mallorca lief es allerdings nicht ganz so reibungslos.

In ihrer Instagram-Story gab die Ex-Frau von Comedian Oliver Pocher (47) zunächst ganz unverblümt zu, "sehr tollpatschig" zu sein. Und genau das blieb beim Lingerie-Shoot nicht ohne Folgen, denn Amira setzte sich versehentlich auf einen heißen Lockenstab.

"Auf der rechten Ar***backe, so eine riesige Brandwunde. So typisch, das hat so wehgetan", erinnert sich die TV-Moderatorin an das peinliche Missgeschick zurück. Inzwischen könne sie über den Vorfall aber auch lachen.

Um den lädierten Allerwertesten zu kühlen, wurde natürlich nicht bloß auf kaltes Wasser oder eine Wundschutzsalbe zurückgegriffen, nein, in Promi-Kreisen wird in solchen Fällen zur eisgekühlten Champagner-Flasche gegriffen.