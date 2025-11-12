 6.869

Nicht nur ihre Dessous waren heiß: Amira Aly verbrennt sich bei Shooting den Po

Kürzlich ließ Amira Aly für eine Dessous-Kampagne die Hüllen fallen. Dass es beim Shooting zu einer schmerzhaften Po-Panne kam, hat sie erst jetzt verraten.

Von Frederick Rook

Köln - Kürzlich ließ Amira Aly für eine Dessous-Kampagne die Hüllen fallen. Dass es beim Shooting zu einer schmerzhaften Po-Panne kam, hat die 33-Jährige erst jetzt verraten.

Amira Aly (33) hat für eine Werbekampagne die Hüllen fallen lassen.
Amira Aly (33) hat für eine Werbekampagne die Hüllen fallen lassen.  © Lascana

Wie nicht anders zu erwarten, macht die gebürtige Österreicherin auf den ästhetischen Bildern zur Unterwäsche-Kollektion von Lascana natürlich wieder eine atemberaubende Figur. Am Set auf Mallorca lief es allerdings nicht ganz so reibungslos.

In ihrer Instagram-Story gab die Ex-Frau von Comedian Oliver Pocher (47) zunächst ganz unverblümt zu, "sehr tollpatschig" zu sein. Und genau das blieb beim Lingerie-Shoot nicht ohne Folgen, denn Amira setzte sich versehentlich auf einen heißen Lockenstab.

"Auf der rechten Ar***backe, so eine riesige Brandwunde. So typisch, das hat so wehgetan", erinnert sich die TV-Moderatorin an das peinliche Missgeschick zurück. Inzwischen könne sie über den Vorfall aber auch lachen.

Amira Pocher: Turbulente Zeit für Amira Aly: Das setzte der Pocher-Ex zuletzt so zu
Amira Aly Turbulente Zeit für Amira Aly: Das setzte der Pocher-Ex zuletzt so zu

Um den lädierten Allerwertesten zu kühlen, wurde natürlich nicht bloß auf kaltes Wasser oder eine Wundschutzsalbe zurückgegriffen, nein, in Promi-Kreisen wird in solchen Fällen zur eisgekühlten Champagner-Flasche gegriffen.

Amira Aly schwärmt: "Es war ein großer Traum von mir!"

Die 33-jährige Österreicherin ist vor allem durch ihre inzwischen gescheiterte Ehe mit Comedian Oliver Pocher (47) bekannt geworden.
Die 33-jährige Österreicherin ist vor allem durch ihre inzwischen gescheiterte Ehe mit Comedian Oliver Pocher (47) bekannt geworden.  © Henning Kaiser/dpa

Am Ende zählt ohnehin nur das Ergebnis, und damit ist Amira selbst mehr als zufrieden. "Ich liebe diese Bilder sehr", schwärmt die zweifache Mutter über die Dessous-Schnappschüsse.

Die neue Kollektion des Modeunternehmens aus Hamburg soll in erster Linie die moderne Weiblichkeit verkörpern: stark, selbstbestimmt, familiär, aber auch warmherzig und authentisch. Alles Attribute, mit denen sich die Pocher-Ex zu 100 Prozent identifizieren kann.

Bereits kurz nach Veröffentlichung der freizügigen Aufnahmen hatte Amira von dem Job auf der Baleareninsel geschwärmt.

Amira Pocher: "Nicht alles so, wie es scheint": Zweifelt Amira Aly an Beziehung zu Christian Düren?
Amira Aly "Nicht alles so, wie es scheint": Zweifelt Amira Aly an Beziehung zu Christian Düren?

"Es war tatsächlich immer ein großer Traum von mir, einmal das Gesicht einer solchen Kampagne zu sein", so die Wahl-Kölnerin.

Titelfoto: Lascana

Mehr zum Thema Amira Aly: