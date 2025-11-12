Nicht nur ihre Dessous waren heiß: Amira Aly verbrennt sich bei Shooting den Po
Köln - Kürzlich ließ Amira Aly für eine Dessous-Kampagne die Hüllen fallen. Dass es beim Shooting zu einer schmerzhaften Po-Panne kam, hat die 33-Jährige erst jetzt verraten.
Wie nicht anders zu erwarten, macht die gebürtige Österreicherin auf den ästhetischen Bildern zur Unterwäsche-Kollektion von Lascana natürlich wieder eine atemberaubende Figur. Am Set auf Mallorca lief es allerdings nicht ganz so reibungslos.
In ihrer Instagram-Story gab die Ex-Frau von Comedian Oliver Pocher (47) zunächst ganz unverblümt zu, "sehr tollpatschig" zu sein. Und genau das blieb beim Lingerie-Shoot nicht ohne Folgen, denn Amira setzte sich versehentlich auf einen heißen Lockenstab.
"Auf der rechten Ar***backe, so eine riesige Brandwunde. So typisch, das hat so wehgetan", erinnert sich die TV-Moderatorin an das peinliche Missgeschick zurück. Inzwischen könne sie über den Vorfall aber auch lachen.
Um den lädierten Allerwertesten zu kühlen, wurde natürlich nicht bloß auf kaltes Wasser oder eine Wundschutzsalbe zurückgegriffen, nein, in Promi-Kreisen wird in solchen Fällen zur eisgekühlten Champagner-Flasche gegriffen.
Amira Aly schwärmt: "Es war ein großer Traum von mir!"
Am Ende zählt ohnehin nur das Ergebnis, und damit ist Amira selbst mehr als zufrieden. "Ich liebe diese Bilder sehr", schwärmt die zweifache Mutter über die Dessous-Schnappschüsse.
Die neue Kollektion des Modeunternehmens aus Hamburg soll in erster Linie die moderne Weiblichkeit verkörpern: stark, selbstbestimmt, familiär, aber auch warmherzig und authentisch. Alles Attribute, mit denen sich die Pocher-Ex zu 100 Prozent identifizieren kann.
Bereits kurz nach Veröffentlichung der freizügigen Aufnahmen hatte Amira von dem Job auf der Baleareninsel geschwärmt.
"Es war tatsächlich immer ein großer Traum von mir, einmal das Gesicht einer solchen Kampagne zu sein", so die Wahl-Kölnerin.
Titelfoto: Lascana