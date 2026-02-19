Pocher-Ex Amira Aly packt über "Promibacken" aus: "Das sehen die Zuschauer nicht!"

Köln - Im TV ist derzeit die zehnte Staffel von " Das große Promibacken " zu sehen. Amira Aly (33) konnte die Show bereits gewinnen. Jetzt enthüllte sie, was hinter den Kulissen der Show so abgeht.

Im Gespräch mit Teilnehmerin Paula Labert (51) hat Amira Aly (33) in ihrem Podcast über "Das große Promibacken" ausgepackt. © Henning Kaiser/dpa

In der neuen Folge ihres gemeinsamen Podcasts "Ice Macho Latte" spricht Paula Lambert (51) mit der Ex-Frau von Oliver Pocher (47) über ihre Eindrücke. Die Bettsport-Expertin ist in diesem Jahr nämlich selbst ein Teil der beliebten Show.

Da nun die erste Folge in Sat.1 gezeigt wurde, nehmen die beiden Frauen dies zum Anlass, ein bisschen über die Produktion aus dem Nähkästchen zu plaudern. Lambert gesteht dabei, dass ihre Nerven gleich zu Beginn völlig blank lagen.

"Bei Runde eins musste ich anfangen zu flennen, weil ich so frustriert war, dass die Buttercreme nichts geworden ist", erinnert sich die 51-Jährige. Sie habe die Creme mit einer Küchenmaschine zubereiten müssen - gelingen wollte das Unterfangen aber nicht.

Amira zeigt sich von der Beschreibung amüsiert. "Du hast an Tag drei schon geheult?", hakt sie lachend bei ihrer Talk-Partnerin nach. Ergänzend fügt sie dann noch hinzu: "Für die Zuschauer, die sehen das ja nicht: Eine Folge drehst du drei Tage!"