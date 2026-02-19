Pocher-Ex Amira Aly packt über "Promibacken" aus: "Das sehen die Zuschauer nicht!"
Köln - Im TV ist derzeit die zehnte Staffel von "Das große Promibacken" zu sehen. Amira Aly (33) konnte die Show bereits gewinnen. Jetzt enthüllte sie, was hinter den Kulissen der Show so abgeht.
In der neuen Folge ihres gemeinsamen Podcasts "Ice Macho Latte" spricht Paula Lambert (51) mit der Ex-Frau von Oliver Pocher (47) über ihre Eindrücke. Die Bettsport-Expertin ist in diesem Jahr nämlich selbst ein Teil der beliebten Show.
Da nun die erste Folge in Sat.1 gezeigt wurde, nehmen die beiden Frauen dies zum Anlass, ein bisschen über die Produktion aus dem Nähkästchen zu plaudern. Lambert gesteht dabei, dass ihre Nerven gleich zu Beginn völlig blank lagen.
"Bei Runde eins musste ich anfangen zu flennen, weil ich so frustriert war, dass die Buttercreme nichts geworden ist", erinnert sich die 51-Jährige. Sie habe die Creme mit einer Küchenmaschine zubereiten müssen - gelingen wollte das Unterfangen aber nicht.
Amira zeigt sich von der Beschreibung amüsiert. "Du hast an Tag drei schon geheult?", hakt sie lachend bei ihrer Talk-Partnerin nach. Ergänzend fügt sie dann noch hinzu: "Für die Zuschauer, die sehen das ja nicht: Eine Folge drehst du drei Tage!"
Mülltonne? Das passiert mit den "Promibacken"-Torten nach Drehschluss
Im Umkehrschluss bedeutet das: Für eine rund eineinhalbstündige Sendung stehen die teilnehmenden Kandidatinnen und Kandidaten also gleich mehrere Tage in der Show-Küche. Im TV ist davon natürlich nichts zu merken.
"Dann würdest du ja 14 Stunden backen, das geht ja nicht", betont Amira und verrät gleich noch einen kuriosen Fakt: "Wir ziehen dann auch drei Tage dieselben Klamotten an, damit die Flecken auch drauf sind und keine Anschlussfehler passieren."
Viele Fans fragen sich zudem seit Jahren, was mit den teils aufwendigen Torten-Kreationen nach Drehschluss geschieht? Mit dem Vorwurf der Lebensmittelverschwendung können Amira und Paula in ihrem Podcast aufräumen.
Die von Prominenten gebackenen Werke würden immer unter den Mitgliedern des Produktionsteams verteilt. Lambert berichtet: "Die stehen da nach Drehschluss mit ihren kleinen Tupperdosen, das gesamte Team, und es wird alles aufgefuttert. Bis zum letzten Krümmel."
Aly bestätigt die Darstellung ihrer Freundin: "Da wird überhaupt nichts weggeschmissen. Da musst du dich eher beeilen, um noch etwas zu bekommen." Wäre das also auch geklärt!
