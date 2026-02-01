Als Amira Aly dieses Detail auf ihrem Kopf bemerkt, ist sie entsetzt

Köln - Amira Aly (33) kann es nicht fassen: In Ihrem Podcast spricht die Ex-Frau von Oliver Pocher (47) jetzt über einen "gravierenden Vorfall", der ihr vor dem Spiegel widerfahren sei.

Zuletzt nahm Amira Aly (33) an der ProSieben-Show "The Masked Singer" teil und belegte im "Eggi"-Kostüm den viertel Platz. © Rolf Vennenbernd/dpa

In der jüngsten Folge von "Iced Macho Latte" bequatschen Amira und ihre Talk-Partnerin Paula Lambert (51) nicht nur die Ereignisse der Woche. Die beiden Frauen geben auch wieder die ein oder andere ganz persönliche Anekdote zum Besten.

Wie die ehemalige "Prominent"-Moderatorin im Zuge dessen berichtet, hatte sie in ihren vier Wänden kürzlich ein Aha-Erlebnis der negativen Art. Beim Kämmen der Haare habe sie doch tatsächlich "ein Büschel weißen Ansatz" am Scheitel entdeckt.

Offen und ehrlich gibt die Mama von zwei kleinen Söhnen anschließend zu, auch zuvor schon häufiger mal ein weißes Haar auf ihrem Kopf erspäht zu haben. Direkt am Scheitel sei dies aber noch nie der Fall gewesen. Eine echte Beauty-Katastrophe …

"Es schimmert schon so leicht", klagt Amira im Gespräch mit ihrer Podcast-Freundin ihr Leid. Mit Entsetzen stellt sie zudem fest: "Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis ich da oben direkt mitten am Kopf ein Büschel weiße Haare kriege. Das ist ein komisches Gefühl."