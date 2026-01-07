Amira Aly packt aus: So geheim geht es bei "The Masked Singer" wirklich ab
Köln - Erst einen Monat steht die 12. Staffel von "The Masked Singer" in den Büchern, packt plötzlich Amira Aly (33) über die Zustände ihrer Teilnahme aus.
Wochenlang hatte sich das TV-Rateteam um Verona Pooth (57) den Kopf zerbrochen, welcher Promi hinter der Maske von "Eggi" stecken könnte.
Die Auflösung: Amira Aly. Zusammen mit Fast-Nachbar Pietro Lombardi (33) und zwei anderen Mitstreitenden hatte es die Moderatorin sogar bis ins Finale geschafft - am Ende aber nur Platz vier ergattert.
In ihrem Podcast "Iced Macho Latte" mit Paula Lambert (51) hat die Ex-Frau von Oliver Pocher (47) neulich ganz exklusiv verraten, dass ihre Teilnahme durch strengste Sicherheitsmaßnahmen nicht an die Öffentlichkeit geraten durfte.
"Jeder von uns bekommt einen Fahrer und persönlichen Assistenten. Dann wirst du von einem schwarzen Bus zu Hause abgeholt - auch schon am Probetag. Und darin sitzt dann schon dein persönlicher Assistent und eine schwarze, große Tasche", erklärt Amira ihrer verdutzten Gesprächspartnerin.
Die richtige Überraschung folgte schließlich nur wenige Minuten später - mitten vor dem Gebäude des Senders.
Imagewechsel für Amira Aly
"Wir sind losgefahren und (...) auf einmal heißt es: 'Hier, bitte umziehen.' Einen schwarzen Jogginganzug, neue Schuhe, Handschuhe, Sturmhaube und eine Skimaske. Und dann kommst du da an und darfst nicht mehr reden - mit niemandem."
Sowohl für das eigene Team als auch für die Kommunikation mit anderen Promis herrscht ab diesem Zeitpunkt striktes Redeverbot. Alles dafür, um das behütete Promi-Geheimnis zu wahren und nicht schon vor der ersten TV-Show aufzufliegen. "Auch die Kandidaten untereinander dürfen natürlich nicht wissen, wer man ist."
Am Ende ist ihre Tarnung, auch für Podcast-Kollegin Paula, voll aufgegangen. "Ich war überrascht", gibt die langjährige Gastgeberin des Sex-Formats "Paula kommt" zu.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa