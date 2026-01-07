Amira Aly packt aus: So geheim geht es bei "The Masked Singer" wirklich ab

Köln - Erst einen Monat steht die 12. Staffel von " The Masked Singer " in den Büchern, packt plötzlich Amira Aly (33) über die Zustände ihrer Teilnahme aus.

Amira Aly steckte in der 12. Staffel von "The Masked Singer" hinter "Eggi". © Rolf Vennenbernd/dpa

Wochenlang hatte sich das TV-Rateteam um Verona Pooth (57) den Kopf zerbrochen, welcher Promi hinter der Maske von "Eggi" stecken könnte.

Die Auflösung: Amira Aly. Zusammen mit Fast-Nachbar Pietro Lombardi (33) und zwei anderen Mitstreitenden hatte es die Moderatorin sogar bis ins Finale geschafft - am Ende aber nur Platz vier ergattert.

In ihrem Podcast "Iced Macho Latte" mit Paula Lambert (51) hat die Ex-Frau von Oliver Pocher (47) neulich ganz exklusiv verraten, dass ihre Teilnahme durch strengste Sicherheitsmaßnahmen nicht an die Öffentlichkeit geraten durfte.

"Jeder von uns bekommt einen Fahrer und persönlichen Assistenten. Dann wirst du von einem schwarzen Bus zu Hause abgeholt - auch schon am Probetag. Und darin sitzt dann schon dein persönlicher Assistent und eine schwarze, große Tasche", erklärt Amira ihrer verdutzten Gesprächspartnerin.

Die richtige Überraschung folgte schließlich nur wenige Minuten später - mitten vor dem Gebäude des Senders.