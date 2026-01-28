Amira Aly plant Beauty-OP: Weshalb sie sich unters Messer legen will!

Köln - Wer mit seinem Körper nicht zufrieden ist, kann sich einer Schönheitsoperation unterziehen. Auch Amira Aly (33) hat nun optische "Baustellen" an sich gefunden, weshalb sie über einen Eingriff nachdenkt.

Amira Aly (33) will sich in naher Zukunft einer Schönheitsoperation unterziehen. © Felix Hörhager/dpa

Aufgrund ihrer Schlupflider habe sie sich bereits Rat bei ihrem Arzt geholt, wie sie in ihrem Podcast "Iced Macho Latte" gegenüber Gesprächspartnerin Paula Lambert (51) verrät.

"Ich habe ihn gefragt, wie er meine Augen einschätzt", so die Ex-Frau des Kölner Comedians Oliver Pocher (47), die der Meinung sei, dass ihre Schlupflider immer tiefer hängen würden und es "immer wilder" werde.

Aus diesem Grund habe sie sich dann auch erkundigt und der Arzt habe ihr dann gesagt, dass die Schlupflider im Laufe der Zeit sogar noch ausgeprägter werden könnten. Von einem Eingriff habe er allerdings noch abgeraten, da es zu früh sei.

Wie die gebürtige Österreicherin berichtet, hätten sich schon viele Promis so einer Schönheitsoperation unterzogen - mit positivem Ergebnis. "Das macht ja was mit deinem Gesicht. Du siehst ja fünf bis zehn Jahre jünger aus. Frischer und wacher", macht die zweifache Mutter klar.

Von Klebestreifen, die die Schlupflider verdecken sollen, halte sie aber nichts. Schließlich müsse man diese jeden Tag neu anbringen. Zumal man die Helferlein sehen könne, wenn man die Augen zuhabe oder blinzele.

Aus diesem Grund zieht Amira ganz klar eine Operation vor. "Da habe ich wirklich kein Problem, da stehe ich auch zu, wenn ich das machen würde. Man würde es ja eh merken", erklärt die Moderatorin und macht klar: "Auf kurz oder lang wird das auf jeden Fall gemacht!"