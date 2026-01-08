Trotz Beziehungskrise mit Christian: Amira Aly spricht plötzlich über Hochzeit im Herbst
Köln - Trotz anhaltender Gerüchte um ein Liebes-Aus mit Christian Düren (35) spricht Amira Aly (33) plötzlich von ihrer eigenen Hochzeit im August oder September dieses Jahres.
Nanu, haben ihre Fans eine alles entscheidende Ankündigung nicht mitbekommen?
In ihrem Podcast "Iced Macho Latte" mit Paula Lambert (51) spricht die Ex-Frau von Oliver Pocher (47) auf einmal von ihrer Hochzeit, die im August oder September dieses Jahres stattfinden soll.
Auslöser dafür ist aber keine Blitz-Verlobung mit Christian Düren, sondern eine Wahrsagerin.
Die kündigt an: "Du bist im Februar oder März schwanger – spätestens April. Und dann hat sie noch gesagt, im August oder im September heirate ich. 8. August oder 9. September. Ich soll eines dieser zwei Daten wählen. Das sind gute Tage. Und ich werde in Österreich heiraten."
Und Amira? Sieht sich die Zweifach-Mama nach der zu Bruch gegangenen Ehe mit Oli wieder vor dem Traualtar? "Keine Ahnung. Das geht schon schnell jetzt. Ich bin ja noch nicht mal verlobt."
Beziehungskrise bei Amira Aly und Christian Düren hält wohl an
Seit Wochen halten sich hartnäckige Gerüchte in der Promi-Welt, dass es zwischen Amira und Freund Christian heftig kriseln und die Beziehung auf der Kippe stehen soll.
Zuletzt hatte die Moderatorin sogar Weihnachten alleine unterm Baum gesessen - ganz ohne ihren Christian.
Ihrer Wahrsagerin kann sie daher noch nicht so richtig trauen. "Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Aber das war schon lustig. Sie schaut mich an und sagt: 'Du musst heiraten, du musst heiraten, versprich mir, dass du heiratest.'"
Statt die Liebes-Vorhersage auf ihren Christian zu projizieren, spricht Amira auf einmal von einem unbekannten Mann. "Es scheint ja ein Mann an meiner Seite zu sein, der gut für mich ist", erklärt sie.
An Christian Düren scheint sie dabei offensichtlich nicht als Erstes zu denken.
Titelfoto: IMAGO / BREUEL-BILD