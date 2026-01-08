Trotz Beziehungskrise mit Christian: Amira Aly spricht plötzlich über Hochzeit im Herbst

Köln - Trotz anhaltender Gerüchte um ein Liebes-Aus mit Christian Düren (35) spricht Amira Aly (33) plötzlich von ihrer eigenen Hochzeit im August oder September dieses Jahres.

Amira Aly (33) und Christian Düren (35) stehen nicht nur gemeinsam vor der Kamera, sondern gehen auch privat zusammen durchs Leben. © ProSieben/ProSieben/obs

Nanu, haben ihre Fans eine alles entscheidende Ankündigung nicht mitbekommen?

In ihrem Podcast "Iced Macho Latte" mit Paula Lambert (51) spricht die Ex-Frau von Oliver Pocher (47) auf einmal von ihrer Hochzeit, die im August oder September dieses Jahres stattfinden soll.

Auslöser dafür ist aber keine Blitz-Verlobung mit Christian Düren, sondern eine Wahrsagerin.

Die kündigt an: "Du bist im Februar oder März schwanger – spätestens April. Und dann hat sie noch gesagt, im August oder im September heirate ich. 8. August oder 9. September. Ich soll eines dieser zwei Daten wählen. Das sind gute Tage. Und ich werde in Österreich heiraten."

Und Amira? Sieht sich die Zweifach-Mama nach der zu Bruch gegangenen Ehe mit Oli wieder vor dem Traualtar? "Keine Ahnung. Das geht schon schnell jetzt. Ich bin ja noch nicht mal verlobt."