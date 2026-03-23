Trotz Trennungsgerüchten: Hier spricht Amira Aly plötzlich von Kindern und Hochzeit

Köln - Fast schon zweieinhalb Jahre sind Amira Aly (33) und Christian Düren (35) zusammen. Krönt schon bald gemeinsamer Nachwuchs oder womöglich der Gang zum Traualtar das holprige Liebesleben?

Arbeiten Amira Aly (33) und Christian Düren (35) bereits an gemeinsamem Nachwuchs? © ProSieben/ProSieben/obs

Immer wieder wurde in jüngerer Vergangenheit über ein mögliches Liebes-Aus des Promi-Paares berichtet, jetzt kommt die Ex-Frau von Oliver Pocher (48) allerdings mit weitaus intensiveren Zukunftsplänen um die Ecke.

Denn: Die Zweifach-Mama möchte in naher Zukunft Mama eines dritten Kindes werden. Das hat die Österreicherin in einem Talk mit Werbepartner Lascana verraten.

"Ich hätte schon gerne noch Kinder, mindestens ein Kind", stellt Amira unmissverständlich klar. Ob es am Ende zwei Kinder werden sollen - da ist sich die ehemalige "Prominent"-Gastgeberin nicht sicher.

Aber "mindestens eins" soll es bald schon noch werden. Auslöser für die Baby-Gedanken sei aber offenbar nicht in erster Linie ihre Liebe zu Pocher-Feind Düren, sondern vielmehr ihre eigenen Kinder hätten ihr Herz höherschlagen lassen.