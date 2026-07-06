Amira Aly setzt ihre Babykugel freizügig in Szene, doch einen zeigt sie nicht

Palma de Mallorca (Spanien) - Amira Aly (33) lässt auf Mallorca die Seele baumeln. Ihre Babykugel setzt sie dabei nicht nur gekonnt, sondern auch sehr freizügig in Szene. Ein echtes Pärchenfoto fehlt allerdings erneut.

Amira Aly (33) gönnt sich vor der Geburt ihres dritten Kindes noch eine kleine Auszeit auf Mallorca. © Bildmontage: Instagram/amiraaly (Screenshots)

Die gebürtige Österreicherin mit ägyptischen Wurzeln fiebert weiterhin der Geburt ihres dritten Kindes entgegen. Zwei kleine Söhne mit Oliver Pocher (49) hat sie schon, jetzt erwartet sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs mit Christian Düren (36).

Auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal lässt Amira ihre über eine Million Follower an der kleinen Auszeit teilhaben. In einer ausgedehnten Bildergalerie präsentiert sie dabei voller Stolz ihre bereits deutlich gewachsene Körpermitte.

Der erste Schnappschuss zeigt die ehemalige "Prominent"-Moderatorin auf einem Stuhl. Sie trägt ein transparentes, hellblaues Wollkleid. Auf ihrem Bauch liegt die Hand eines Mannes, höchstwahrscheinlich die des werdenden Vaters.

Anschließend folgen noch allerhand Aufnahmen, die den Betrachtern einen kleinen Eindruck von den Mallorca-Trips vermitteln. Neben Fotos vom Strand, dem Meer oder kulinarischen Köstlichkeiten steht auch immer wieder Amiras Babybauch im Fokus.

Ein gemeinsames Turtelfoto, auf dem Christian tatsächlich eindeutig zu erkennen ist, existiert (mal wieder) nicht.