Pocher-Ex Amira Aly will nicht länger schweigen und teilt perverse Nachrichten
Köln - Egal, ob im Internet oder im echten Leben: Frauen sind kein Freiwild! Dies möchte auch Amira Aly (33) noch einmal klarstellen und teilt perverse Nachrichten aus ihrem Postfach.
Dass die Ex-Frau von Comedian Oliver Pocher (47) aktuell mit "taff"-Moderator Christian Düren (35) liiert ist, scheint einen User auf Instagram nicht zu interessieren. Er bombardierte sie mit mehreren übergriffigen und obszönen Nachrichten.
Das Ganze nahm so überhand, dass Amira den verbalen Dünnpfiff jetzt in ihrer Instagram-Story veröffentlichte.
"Bearbeite mich", "Lass heiraten" und "Du geile Sau" sind da unter anderem zu lesen. Auch von sexuellen Handlungen ist die Rede.
Zur Krönung zeigte sie abschließend auch noch ein Foto des Mannes, der sie ungefragt mit derlei Botschaften belästigte.
Das Gesicht des Absenders hat die Zweifach-Mama treffenderweise mit einem Clown-Emoji unkenntlich gemacht.
Amira Aly verschließt Augen vor unangenehmen Themen nicht
Statt die vulgären Nachrichten bei der Meta-Plattform zu melden und darauf zu hoffen, dass die Verantwortlichen reagieren (was nur äußerst selten der Fall ist), entschied sich Amira für den öffentlichen Gegenschlag.
Mit der Aktion nutzt Amira also ihre enorme Reichweite von rund einer Million Follower, um auf ein akutes Problem aufmerksam zu machen, mit dem tagtäglich unzählige Frauen in den sozialen Netzwerken zu kämpfen haben.
Ihre Fans feiern die ehemalige "Prominent"Moderatorin dafür. Ob der Mann durch die Veröffentlichung der Schmutz-Texte seine Lektion gelernt hat?
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa