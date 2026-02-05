Nimmt sie ihm die Kinder weg? Amira Aly will mehr "Distanz" zu Oliver Pocher

Köln - Im August 2023 gaben Amira Aly (33) und Oliver Pocher (47) ihre Trennung bekannt. Seitdem gibt es immer wieder öffentliche Diskrepanzen. Zieht die Österreicherin jetzt die Reißleine und verlässt Köln ?

Amira Aly (33) würde gerne eine gewisse Distanz zu ihrem Ex-Mann aufbauen. © Henning Kaiser/dpa

Denn wie die Moderatorin in ihrem Podcast "Iced Macho Latte" im Gespräch mit Paula Lambert (51) gesteht, könne sie sich gut vorstellen, irgendwo in den Bergen eine Holzhütte zu bewohnen.

Kehrt Amira der Domstadt tatsächlich den Rücken und nimmt ihrem Ex-Mann damit auch die Kinder weg? "Für mich geht ja auswandern überhaupt nicht. Es klappt ja nicht", macht sie aber dann klar.

Der Grund seien aber einzig und allein ihre beiden Söhne, die im November 2019 und Dezember 2020 zur Welt gekommen sind.

Den Wohnort Köln habe sie "extra so bewusst gewählt", damit "die Kinder beim Papa sein können, viel und oft". Allerdings stellt die 33-Jährige eines klar: "Ich würde schon gerne einfach eine größere Distanz aufbauen, aber es geht nicht."

Während andere Mütter vielleicht den Entschluss fassen würden, zu gehen, komme das für Amira nicht infrage. "Das kann ich nicht machen. Ich liebe meine Kinder einfach zu sehr."