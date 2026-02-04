Amira heizt Fans mit Bikini-Fotos ein und befeuert Gerüchte um eine ernste Liebeskrise
Österreich - Die Gerüchte um ein mögliches Liebes-Aus bei Amira Aly und Christian Düren (35) reißen nicht ab. Befeuert wird das Ganze durch einen neuen Post der 33-Jährigen.
Gemeinsame Paar-Auftritte oder Fotos im Netz gibt von den beiden schon seit Längerem nicht mehr. In ihrem Podcast "Iced Macho Latte" beteuerte die Ex-Frau von Oliver Pocher (47) zuletzt allerdings, dass mit ihrer Beziehung "alles gut" sei.
Jetzt kochten die Spekulationen jedoch erneut hoch, nachdem Amira auf Instagram mehrere Fotos aus einem Urlaub in Südtirol mit ihren Followern geteilt hatte. Denn auch hier fehlte von dem bekannten "taff"-Moderator mal wieder jede Spur.
In der Kommentarspalte unter dem Beitrag sind sich die Fans bereits einig: "Die sind 100 pro nicht mehr zusammen!", so der Tenor. Wenig später bestätigte Amira in ihrer Story zumindest den Solo-Trip-Eindruck.
"Auf dem Weg zu etwas, das ich noch nie getan habe …", erklärte die Zweifach-Mama zunächst noch etwas kryptisch. Ergänzend fügte sie dann aber immerhin noch hinzu: "Ich reise einfach mal alleine irgendwohin. Nur ich alleine."
Amira Aly begeistert ihre Fans mit heißem Pool-Schnappschuss
Anders als Amira hat sich Christian bislang noch nicht öffentlich zu einer möglichen Liebeskrise geäußert. Dennoch gibt es immer mal wieder Hinweise, die auf eine Trennung schließen lassen.
Schon die Weihnachtstage hatte die 33-Jährige alleine mit ihren zwei Söhnen unterm Baum verbracht. Eine Einladung von Ex-Mann Pocher hatte sie ausgeschlagen.
Fans, die nicht nur am aktuellen Beziehungsstatus der gebürtigen Österreicherin interessiert sind, kamen im Zuge des Südtirol-Abenteuers aber mal wieder vollends auf ihre Kosten. Grund dafür war ein Schnappschuss aus dem Pool …
Bei traumhafter Wintersonne und dem Blick auf die verschneiten Berge lieferte die Wahl-Kölnerin einen heißen Bikini-Schnappschuss aus dem dampfenden Warmwasser ihres Luxus-Ressorts. Spa, Stille, Berge: Manchmal braucht es nicht mehr.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/amiraaly (Screenshots)