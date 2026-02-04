Amira heizt Fans mit Bikini-Fotos ein und befeuert Gerüchte um eine ernste Liebeskrise

Österreich - Die Gerüchte um ein mögliches Liebes-Aus bei Amira Aly und Christian Düren (35) reißen nicht ab. Befeuert wird das Ganze durch einen neuen Post der 33-Jährigen.

Um den aktuellen Beziehungsstatus von Amira Aly (33) ranken sich viele Gerüchte. © Instagram/amiraaly (Screenshot)

Gemeinsame Paar-Auftritte oder Fotos im Netz gibt von den beiden schon seit Längerem nicht mehr. In ihrem Podcast "Iced Macho Latte" beteuerte die Ex-Frau von Oliver Pocher (47) zuletzt allerdings, dass mit ihrer Beziehung "alles gut" sei.

Jetzt kochten die Spekulationen jedoch erneut hoch, nachdem Amira auf Instagram mehrere Fotos aus einem Urlaub in Südtirol mit ihren Followern geteilt hatte. Denn auch hier fehlte von dem bekannten "taff"-Moderator mal wieder jede Spur.

In der Kommentarspalte unter dem Beitrag sind sich die Fans bereits einig: "Die sind 100 pro nicht mehr zusammen!", so der Tenor. Wenig später bestätigte Amira in ihrer Story zumindest den Solo-Trip-Eindruck.

"Auf dem Weg zu etwas, das ich noch nie getan habe …", erklärte die Zweifach-Mama zunächst noch etwas kryptisch. Ergänzend fügte sie dann aber immerhin noch hinzu: "Ich reise einfach mal alleine irgendwohin. Nur ich alleine."