Als ihr Sohn diesen Satz zu Amira Aly sagt, kann sie es kaum fassen: "Hat das gemacht, was ich mit ihm mache"

Köln/Großarl - Amira Aly (33) teilte mit ihren Fans am Mittwoch eine rührende Geschichte - und gab im selben Zuge einen sehr privaten Einblick in ihr Seelenleben. Thema waren dabei ihre Panikattacken.

Bei Instagram schilderte Amira Aly (33) ihren Fans die Situation. © Instagram/amiraaly

Die Moderatorin lässt es sich derzeit gemeinsam mit ihren beiden Söhnen im österreichischen Großarl gut gehen, wo die Familie in einem luxuriösen Hotel residiert, das über ein wahres Highlight für Kinder verfügt: einen Rutschenpark.

Ebendieser stellte Amira kürzlich jedoch vor eine gewaltige Herausforderung, wie sie ihren rund eine Million Instagram-Fans in ihrer Story schilderte.

"Es gibt eine Rutsche, die ist halb geschlossen an gewissen Stellen und ich kann ja seit meiner ersten Panikattacke nicht mehr in so geschlossene Rutschen rein. Ich hab da einfach panische Angst, dass man steckenbleibt, dass ich ersticke - also total absurde Ängste", offenbarte die 33-Jährige ihrer Community. Ihr ältester Sohn (5) bestand jedoch darauf, dass Amira genau diese Rutsche mit ihm hinuntersaust.

Die Wahl-Kölnerin hatte ihrem Sohn daraufhin versucht zu erklären, dass sie Angst habe und sich nicht traue - ihr Großer habe dann jedoch einen Satz zu seiner prominenten Mama gesagt, der Amira tief beeindruckte. "Er hat zu mir gesagt: 'Mama, es passiert nichts - Vertrau mir!' [...] Er hat genau das gemacht, was ich mit ihm mache in so einer Situation. Das war so schön", berichtete die 33-Jährige voller Stolz.