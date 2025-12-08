Traum zerplatzt: Amira Aly teilt bittere Nachricht zu Weihnachten
Köln - Ein geselliges Miteinander mit ihren Liebsten in ihrem festlich geschmückten neuen Zuhause, so hatte sich Amira Aly das anstehende Weihnachtsfest eigentlich vorgestellt. Doch daraus wird nichts, stattdessen droht die "Einsamkeit"!
Die zweite Ex-Frau von Comedian Oliver Pocher (47) hat ihr Traumhaus in Köln in den vergangenen Wochen liebevoll dekoriert und geschmückt. Absolutes Highlight in diesem Jahr ist der vier Meter hohe Tannenbaum im Eingangsbereich.
"Ich wollte das erste Weihnachten in meinem eigenen Haus – im neuen Zuhause, das ich so liebevoll eingerichtet habe", offenbart Amira beim gemeinsamen Zimtsterne-Backen mit ihrem Bruder Ibrahim "Hima" Aly (34).
Obwohl die Zweifach-Mama als bekennender X-Mas-Ultra auch in diesem Jahr wieder alles mit großer Vorfreude bis ins kleinste Detail geplant hat - vom festlichen Geschirr bis hin zu den Serviettenringen - fällt die familiäre Tafelrunde offenbar ins Wasser.
Im Gespräch mit "Bunte" gab Amira jüngst spürbar traurig zu: "Nein, kommt keiner, kommt keiner! [Ich] sitze allein mit den Kindern zu Hause." Wie konnte das bloß passieren?
Mit Kids allein unterm Baum: Familie von Amira Aly hat andere Pläne
Tatsächlich haben ihre Anverwandten eigene Pläne! Bruder Hima fliegt nach London. "Ich mach' mein eigenes Weihnachten. Ich habe auch mein eigenes Leben und vielleicht irgendwann mal meine eigene Familie. Und daran arbeite ich", so der 34-Jährige.
Der Fitness-Fan bot seiner Schwester zwar an, wenigstens virtuell per Video-Call an Weihnachten zusammenzukommen, doch diese Idee stieß bei der 33-Jährige auf wenig Gegenliebe: "Nein, das finde ich richtig doof", stellte Amira klar.
Ihre Mutter müsse außerdem arbeiten und könne deshalb erst zu einem späteren Zeitpunkt dazustoßen. Auch ihr Stiefvater habe keine Zeit: "Er fliegt nach Amerika und besucht dort seine Familie."
Und so scheint der große Traum von einer XXL-Weihnachtsparty im neuen Eigenheim jäh zerplatzt zu sein. "Ich bin sehr traurig, muss ich echt sagen. Ich bin wirklich sehr traurig", gestand die Moderatorin offen.
Trost von ihrem Partner Christian Düren (35) kann Amira jüngsten Gerüchten zufolge auch nicht erwarten. Bei den beiden TV-Stars soll es gewaltig kriseln. Bis jetzt haben sich aber weder die Pocher-Ex noch der "taff"-Host öffentlich zu den Schlagzeilen geäußert.
Titelfoto: Bildmontage: Jens Kalaene/dpa, Instagram/amiraaly (Screenshot)