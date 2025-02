Auch ohne Pocher dick im Geschäft: Amira Aly bald in dieser beliebten ZDF-Serie zu sehen

In der Folge mit Amira erwartet die Zuschauer ein spannendes Rettungsdrama: Nach dem gefährlichen Konsum von Drogen werden vier Jugendliche in einer Höhle in den Murnauer Bergen verschüttet.

Demnach wird die Episode mit dem Titel "Verschüttet" am 13. März um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Es ist der Auftakt einer neuen Staffel mit insgesamt vier Folgen, in der sich weiterhin alles um Feuerwehrfrau Marie dreht, gespielt von Christine Eixenberger (38).

Neuer Podcast, neue TV-Show, neuer Moderationsjob und jetzt auch noch eine größere Gastrolle in einer Fernsehserie: Die zweite Ex-Frau von Skandal-Comedian Oliver Pocher (46) scheint derzeit so gefragt wie nie zuvor zu sein.

Rund vier Jahre lang war die 32-jährige Österreicherin die Frau an der Seite von Oliver Pocher (46). Im Sommer 2023 kam es zum endgültigen Bruch. © Tobias Hase/dpa

Neben der Zweifach-Mama werden noch weitere Gaststars zu sehen sein. Dazu zählen etwa der aus "Doctor's Diary" bekannte Kai Schumann (48) und Schauspieler August Zirner (69). Die neuen Folgen laufen jeweils donnerstags.

Amira konnte 2023 durch eine Gastrolle in "Das Traumschiff: Nusantara" bereits erste Erfahrungen als Schauspielerin sammeln. In der Folge stand die TV-Bekanntheit noch gemeinsam mit Oli vor der Kamera und verkörperte eine Fitnesstrainerin.

Die neue Chance bezeichnete die 32-Jährige via Instagram als "absolute Freude". Ihre Fans werden in den nächsten Wochen und Monaten ohnehin voll auf ihre Kosten kommen. Denn Amira hat zuletzt so einige Jobs an Land gezogen.

Unter anderem wird die Wahl-Kölnerin als Co-Moderatorin in der neuen Staffel von "Promis unter Palmen" (Start: 17. Februar) zu sehen sein. Auch bei "Das große Promibacken" mischt die Beauty mit. Überdies ist auch noch ein Podcast mit Erotik-Guru Paula Lambert (50) geplant.