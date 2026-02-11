Amira Aly völlig aufgebracht: Pocher-Ex wütet gegen Dschungel-König Gil Ofarim
Köln - Gil Ofarim (43) dürfte der polarisierenste Sieger des "Dschungelcamps" aller Zeiten sein. Und auch wenige Tage nach dem Ende muss der Sänger von zahlreichen Promis Kritik einstecken - auch von Amira Aly (33)!
Denn nach Meinung der gebürtigen Österreicherin sei der 43-Jährige ein "absoluter Selbstdarsteller" und "ein egozentrischer, selbstverliebter Typ", wie sie in ihrem Podcast "Iced Macho Latte" gegenüber ihrer Gesprächspartnerin Paula Lambert (51) deutlich macht.
Auch die Ex-Frau von Oliver Pocher (47) habe den Davidstern-Skandal in einem Leipziger Hotel im Jahr 2021 verfolgt, wie sie preisgibt.
Nicht nur deshalb zeigt Amira sich fassungslos, dass die Zuschauer der beliebten RTL-Show sich "so einfach manipulieren lassen".
"Ich möchte in den Fernseher reintreten wirklich, das macht mich aggressiv", wütet die 33-Jährige.
Für die zweifache Mutter stecke hinter dem ruhigen und devoten Auftreten des Musikers ein klares Muster.
"Wenn du den geprügelten Hund spielst, so wie er den da gespielt hat, das alles durchhältst und den Vernünftigen spielst, dann wird der Zuschauer denken: 'Ach guck mal, eigentlich hat er ja recht'", lässt Amira wissen.
Amira Aly schießt gegen Gil Ofarim
Das Unfassbare für die 33-jährige Moderatorin sei, dass es wirklich Menschen gibt, die aktiv für Ofarim beim Dschungelcamp angerufen haben, um so einen Siegeszug zu ermöglichen.
"Das leuchtet mir nicht", so Amira, die ausführt: "Ich muss mich wirklich zusammenreißen, weil mich das so wütend macht, wie jemand so etwas machen kann."
Zwar sei sie der "unnachtragendsten Menschen der Welt" und habe nichts dagegen, einem, der einen Fehler gemacht hat, eine zweite Chance zu geben, doch man könne nur jemanden verzeihen, der ehrlich sei und wirklich darum bittet.
Für das Verhalten des gebürtigen Müncheners, der sich "hinsetzt und immer noch als Opfer darstellt" habe sie hingegen kein Verständnis. "Da könnte ich kotzen", macht Amira unmissverständlich klar.
"Und da sage ich zu Recht: 'Verschwinde aus dem TV, ich will dich nicht sehen!'", schießt die Österreicherin gegen den Musiker. Außerdem sei sie überzeugt, dass viele Zuschauer sich ein falsches Bild von Ofarim gemacht hätten, denn der echte Gil sei der in dem Überwachungsvideo. "Das schnallen die Leute nicht", so Amira abschließend.
Titelfoto: Bildmontage: RTL/dpa, Henning Kaiser/dpa