Pocher-Ex Amira Aly will nicht länger schweigen und teilt perverse Nachrichten

Köln - Egal, ob im Internet oder im echten Leben: Frauen sind kein Freiwild! Dies möchte auch Amira Aly (33) noch einmal klarstellen und teilt perverse Nachrichten aus ihrem Postfach.

Amira Aly (33) wurde in Deutschland durch ihre Ehe mit Comedian Oliver Pocher (47) bekannt. Das Ex-Paar hat zwei gemeinsame Söhne. © Henning Kaiser/dpa

Dass die Ex-Frau von Comedian Oliver Pocher (47) aktuell mit "taff"-Moderator Christian Düren (35) liiert ist, scheint einen User auf Instagram nicht zu interessieren. Er bombardierte sie mit mehreren übergriffigen und obszönen Nachrichten.

Das Ganze nahm so überhand, dass Amira den verbalen Dünnpfiff jetzt in ihrer Instagram-Story veröffentlichte.

"Bearbeite mich", "Lass heiraten" und "Du geile Sau" sind da unter anderem zu lesen. Auch von sexuellen Handlungen ist die Rede.

Zur Krönung zeigte sie abschließend auch noch ein Foto des Mannes, der sie ungefragt mit derlei Botschaften belästigte.

Das Gesicht des Absenders hat die Zweifach-Mama treffenderweise mit einem Clown-Emoji unkenntlich gemacht.