Amira Aly zeigt ihre Kinder: TV-Moderatorin kehrt zu ihren Wurzeln zurück
Kairo (Ägypten) - Amira Aly ist zwar in Österreich aufgewachsen, doch aufgrund ihres Vaters hat sie auch eine persische Herkunft. Jetzt geht für die 33-Jährige ein großer Traum in Erfüllung.
Auf ihrem privaten Instagram-Account nimmt die Ex-Frau von Oliver Pocher (47) ihre rund eine Million Anhänger sehr oft mit durch ihren Alltag.
Bilder ihrer beiden Söhne, die fünf und sechs Jahre alt sind und aus der Ehe mit dem "Schwarz und Weiß"-Interpreten stammen, sucht man aber vergebens.
Daher überrascht es umso mehr, dass die TV-Moderatorin jetzt Fotos von der gemeinsamen Reise nach Ägypten zeigt.
"Die ersten 12 Stunden einer ganz besonderen Reise: meinen Kindern unsere Wurzeln zeigen. Und das Schönste kommt noch", schreibt die gebürtige Österreicherin zu insgesamt elf Bildern, die sie mit ihren Fans teilt.
Zu sehen ist zum Beispiel, wie Amira in Kairo an einem Obststand eines Marktes steht. Außerdem zeigen weitere Aufnahmen, wie die Familie in der ägyptischen Hauptstadt auf Bummeltour ist.
Amira Aly trifft in Kairo Familienangehörige
Aber auch ein Bild mit ihren Kindern will sie ihren Instagram-Anhängern nicht vorenthalten. Hand in Hand steht die 33-Jährige mit einem ihrer Söhne an einem Marktstand und gönnt sich frisch gebackene Teigtaschen.
Außerdem macht die ehemalige "The Masked Singer"-Teilnehmerin einen Ausflug in eine Moschee und begegnet auf den Straßen der am Nil gelegenen Stadt einigen Katzen.
Doch nicht nur das: in der Heimat ihres Vaters trifft sie auch auf Familienangehörige, wie sie in ihrer Instagram-Story zeigt. Dort repostet Amira nämlich einen Schnappschuss mit Angehörigen und schreibt dazu: "Family".
Das Verhältnis zu ihrem Vater gilt als sehr schwierig. Denn dieser habe die Familie verlassen, als die Pocher-Ex gerade einmal drei Jahre alt gewesen sei. 20 Jahre lang habe es Funkstille gegeben, ehe man sich wiedergetroffen habe.
"Das trifft mich heute immer noch" stellte die 33-Jährige zuletzt im Podcast "M wie Marlene" klar, als sie auf ihre Kindheit angesprochen wurde.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/amiraaly (Screenshot)