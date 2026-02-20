Amira Aly zeigt ihre Kinder: TV-Moderatorin kehrt zu ihren Wurzeln zurück

Kairo (Ägypten) - Amira Aly ist zwar in Österreich aufgewachsen, doch aufgrund ihres Vaters hat sie auch eine persische Herkunft. Jetzt geht für die 33-Jährige ein großer Traum in Erfüllung.

Amira Aly (33) ist zu ihren Wurzeln zurückgekehrt. © Bildmontage: Instagram/amiraaly (Screenshot)

Auf ihrem privaten Instagram-Account nimmt die Ex-Frau von Oliver Pocher (47) ihre rund eine Million Anhänger sehr oft mit durch ihren Alltag.

Bilder ihrer beiden Söhne, die fünf und sechs Jahre alt sind und aus der Ehe mit dem "Schwarz und Weiß"-Interpreten stammen, sucht man aber vergebens.

Daher überrascht es umso mehr, dass die TV-Moderatorin jetzt Fotos von der gemeinsamen Reise nach Ägypten zeigt.

"Die ersten 12 Stunden einer ganz besonderen Reise: meinen Kindern unsere Wurzeln zeigen. Und das Schönste kommt noch", schreibt die gebürtige Österreicherin zu insgesamt elf Bildern, die sie mit ihren Fans teilt.

Zu sehen ist zum Beispiel, wie Amira in Kairo an einem Obststand eines Marktes steht. Außerdem zeigen weitere Aufnahmen, wie die Familie in der ägyptischen Hauptstadt auf Bummeltour ist.