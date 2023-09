Amira bricht ihr Schweigen: DAS sagt sie zu Oliver Pochers offenem Herzschmerz-Post

Amira (31) und Oliver Pocher (45) verkündeten vor wenigen Wochen, dass sie nach vier gemeinsamen Ehejahren fortan getrennte Wege gehen wollen. © Felix Hörhager/dpa

In den frühen Morgenstunden des 28. September griff der Kölner Comedian zu seinem Smartphone und verfasste auf Instagram einen Post, den ihm so wohl nur die wenigsten zugetraut hätten.

"Nun sitze ich alleine zu Hause ohne Dich. Was für ein Jahr liegt hinter Dir. Ich habe es im letzten Jahr leider nicht geschafft, Dir das zu geben, was Du Dir von mir erhofft hast", schreibt Olli in seinem Gruß zum Ehrentag der gebürtigen Österreicherin.

Irgendwann sei schließlich der Punkt gekommen, an dem Amira keine Liebe mehr für ihn empfunden habe. "Da habe ich als Ehepartner versagt. Ich hatte das Gefühl, wir waren als Team am stärksten, doch Gefühle sind halt nicht die Realität", zeigt er sich noch immer tief erschüttert von der Trennung.

Knapp 24 Stunden lang hüllte sich das Geburtstagskind zu den offenen Herzschmerz-Zeilen in Schweigen. Erst im gemeinsamen Podcast-Format "Die Pochers!" äußerte sich die Zweifach-Mama persönlich zu dem unerwartet ehrlichen Gefühlsausbruch des Vaters ihrer beiden Söhne.

"Ich konnte nicht lange schlafen. Und dann habe ich auch noch sehr schöne, emotionale Zeilen gelesen von Dir – und musste dann erst mal klarkommen. Klarkommen, ja. Also, so viel dazu", offenbart Amira gegenüber ihrem Ex. Mehr hat die 31-Jährige dazu allerdings nicht zu sagen.