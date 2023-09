"Da habe ich als Ehepartner versagt": Oliver Pocher postet emotionales Statement nach Trennung

Ungewohnt emotional und mit viel Liebe zwischen den Zeilen hat Comedian Oliver Pocher seiner Ex-Freundin Amira gratuliert.

Von Maurice Hossinger

Köln - So dürften ihn seine Fans und Noch-Ehefrau Amira (31) eher selten erlebt haben! Mit emotionalen und ehrlichen Zeilen hat Comedian Oliver Pocher (45) seiner Ex am heutigen Donnerstag zum Geburtstag gratuliert. Da dürfte kein Auge trocken bleiben...

Oliver Pocher teilte anlässlich Amira Geburtstags gemeinsame Erinnerungen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Oliver Pocher Für viel Empathie und Einfühlungsvermögen war der gebürtige Hannoveraner bislang eher weniger bekannt. Dass er allerdings auch anders kann, bewies Olli in den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags. Anlass: der 31. Geburtstag seiner Ex-Partnerin Amira! "Liebe Amira, Ich habe in den letzten Jahren Dir hier, auf dem oberflächlichen Instagram (und für alle ganz Oldschoolen Facebook) zum Geburtstag gratuliert und werde es auch, ein vermutlich letztes Mal, dieses Jahr machen", leitete der Fünffach-Papa ein. Oliver Pocher Amira knallhart: Nur unter einer Bedingung darf Oliver Pocher zu ihrem Geburtstag! Und Traditionen sollte man eben nicht brechen, war sich der 45-Jährige mit sich selbst einig. "Nun sitze ich alleine zu Hause ohne Dich. Was für ein Jahr liegt hinter Dir. Ich habe es im letzten Jahr leider nicht geschafft, Dir das zu geben, was Du Dir von mir erhofft hast. Irgendwann ist der Punkt gekommen, an dem Du keine Liebe mehr für mich empfunden hast." Zur Erinnerung: Erst vor einem Monat gaben Olli und Amira ihre Trennung bekannt.

Oliver Pocher so offen und emotional wie nie