Amira Pocher begeistert mit hinreißendem Kleid: Wichtiges Detail fällt auf!

Amira Pocher (30) kam 2014 nach Deutschland und lernte zwei Jahre später Ehemann Oliver (45) kennen. © Tobias Hase/dpa

Denn die Zweifach-Mama zeigte sich in Wien auf der "The greatest Show" in einem atemberaubenden Kleid, welches nicht nur bei ihren Fans für Begeisterung sorgte. "Wunderschön 🔥🧯", postete ihre Freundin Evelyn Burdecki (34) unter dem Instagram-Beitrag der 30-Jährigen.

Auch die Anhänger der Österreicherin überhäuften den Post mit zahlreichen Kommentaren. So schriebe ein Fan drunter: "Das war vielleicht 'the greatest show' aber Du bist the greatest woman 😏❤️‍🔥🖤"

Ein weiterer Follower kommentierte: "Nicht von dieser Welt 🙂🫡❤️". Und es gab noch viele weitere positive Beiträge unter dem Post der Moderatorin und Podcasterin.

Einigen Fans fiel jedoch ein Detail ins Auge, welches mit ihrer Ehe mit dem deutschen Comedian zu tun hat. "Die Schleife rechts 😍", bemerkte ein Follower und auch ein weiterer Anhänger bemerkte die rechts gebundene Schleife am Dirndl von Amira.

Doch was genau hat es damit auf sich?