Amira Pocher gesteht Gefühlsausbruch: "Ich habe geweint"

Amira Pocher (30) ist seit 2019 mit ihrem Ehemann Oliver (45) verheiratet. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/amirapocher

Laufen wird die Unterhaltungsshow unter dem Namen "My Mom, Your Dad". Das Besondere daran: Die erwachsenen Kinder der Alleinerziehenden sind mit dabei und leben nur einen Katzensprung entfernt von ihren Eltern in einer Villa und beobachten das Geschehen.

Doch nicht nur das, sie können auch Einfluss darauf nehmen. Aber wie das? Die Kids treten in Spielen gegeneinander an und wer eine Challenge für sich entscheidet, kann seinem Elternteil eine entscheidende Hilfe sein.

Auch die erste Folge der Datingshow des Spartensenders von RTL ist bereits abgedreht. Und diese sorgte wohl für einen Gefühlsausbruch bei der zweifachen Mama. "So, wieder Zuhause! Was soll ich sagen: Ich habe geweint, gelacht. Die erste Folge ist schonmal top", gestand die 30-Jährige.

Und das sei nicht nur so, weil sie dabei war. "Es waren auch viele aus der Produktion dabei, die nicht vor Ort waren und die nicht die ganzen Leute persönlich kennengelernt haben. Und das Feeling einfach wieder spüren."