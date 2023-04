Amira Pocher: "Krieg" mit ihrer ehemals besten Freundin eskaliert - "weil sie dringend Geld braucht"

Amira Pocher (30) holt im Netz erneut gegen ihre ehemals beste Freundin aus. © Montage: Instagram/Screenshot/Amira Pocher

Schon im Februar hatte die Ehefrau von Oliver Pocher (45) verkündet, dass sie einen Schlussstrich unter die langjährige Freundschaft gezogen habe. Einen Namen nannte sie damals zwar nicht, jedoch deutete alles darauf hin, dass sich der Kontaktabbruch auf ihre ehemals beste Freundin Evi (30) bezieht.

Doch obwohl die beiden Frauen keinen direkten Draht mehr zueinander haben, ist der Streit von einst jetzt noch einmal neu entflammt.

So meldete sich Amira am heutigen Mittwoch in einer Instagram-Story bei ihren rund 943.000 Followern. Einige von diesen hätten ihr Screenshots zugeschickt, "dass meine Sachen verkauft werden von einer anderen Person", berichtete die Comedian-Gattin.

Diese Kleidungsstücke habe besagte Person - mutmaßlich Evi - vor geraumer Zeit von Amira geschenkt bekommen. Demnach würden 80 Prozent des Kleiderschranks der Anderen aus Amiras Klamotten bestehen.

Für die Zweifach-Mama angeblich kein Problem: "Alles okay, keine Sorge, ich wurde damals - aus der Not heraus vor Monaten, bevor der ganze Krieg ausgebrochen ist - schon gefragt, ob das okay ist, wenn die Dame meine Sachen verkauft, weil sie dringend Geld braucht. Kein Problem, verkauf sie, hab' ich dir ja geschenkt."

Eine bissige Aussage, die nicht lange unkommentiert blieb.