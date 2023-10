Amira Pocher macht jetzt Kunst: So sieht das Ergebnis aus

Köln - Amira Pocher (31) scheint ihre neu gewonnene Freiheit nach der Trennung von Noch-Ehemann Olli (45) in vollen Zügen zu genießen. So hat die TV-Moderatorin jetzt offenbar ein neues Hobby für sich entdeckt: das Malen.

Amira Pocher (31) malt jetzt - allerdings nur zum Spaß und ohne ernste Absichten. © Montage: Instagram/Screenshot/Amira Pocher

Seitdem sich Amiras Beziehungsstatus Ende August offiziell von "verheiratet" auf "Single" geändert hat, ist im Leben der zweifachen Mutter vieles passiert.

Sie ist aus ihrem einstigen Familiendomizil in Köln-Hahnwald aus- und ganz in der Nähe ihres Noch-Göttergatten Olli in ein gemietetes Haus eingezogen.

Während die beiden Söhne (zwei und drei Jahre alt) des ehemaligen Promi-Paares zwischen den beiden Elternteilen pendeln, hat Amira sogar schon einen neuen, festen Mitbewohner: eine kleine schwarze Katze.

Dabei steht die Samtpfote beinahe symbolisch für Amiras wiedergewonnenes Single-Dasein. Immerhin leidet Olli an einer schweren Katzenhaar-Allergie und wird allein schon aus gesundheitlichen Gründen wohl so wenig Zeit wie nur möglich im neuen Zuhause seiner Verflossenen verbringen.

Doch ihre offenkundige Vorliebe für Katzen scheint nicht das einzige zu sein, was Amira in den vergangenen sieben Beziehungsjahren hinten anstellen musste. Nun hat die frischgebackene 31-Jährige nämlich auch ihre künstlerische Ader wiederentdeckt.