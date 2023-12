Amira Pocher offen wie nie: So soll der Nachfolger von Olli sein

Dennoch finde sie, dass Männer im Anzug sexy aussehen würden. Aber Amira schaue nicht nur auf das Äußere, sondern vor allem der Kopf sei entscheidend - also das, was drinsteckt. "Wie denkt der? Schaltet der schnell? Ich finde Intelligenz sehr, sehr attraktiv."

Für ihren älteren Bruder kam die Offenbarung der "Prominent"-Moderatorin anscheinend überraschend. Denn dieser dachte, dass die 31-Jährige eher auf den Typ Bad Boy stehen würde. "Du hattest zumindest schon mal den oder anderen Bad Boy an deiner Seite gehabt", sagte er in Richtung seiner Schwester.

Und die zweifache Mama wurde sogar noch konkreter. "Ein gut aussehender Mann in einem Anzug", so Amira, da sei es bei ihr: "Vorbei! Tschüss, vorbei!"

"Ich stehe auf Anzüge. Am besten diese Dreiteiler mit einer Weste", schwärmt die gebürtige Österreicherin in ihrem Podcast "Liebes Leben" , den sie gemeinsam mit ihrem Bruder Hima (33) betreibt.

Die gebürtige Österreicherin und Oliver Pocher (45) haben zwei gemeinsame Kinder. (Archivfoto) © Felix Hörhager/dpa

Zudem solle ihr Traummann auch sportlich sein. Er müsse jetzt keinen Sixpack haben, "aber wenn der wenigstens aktiv ist."

Eine Eigenschaft, die Amira zunächst auch an Ex Olli imponierte. "Also ich weiß noch, Olli und ich am Anfang, da sind wir auf den Tafelberg. Da war ich schon nach hundert Metern aus der Puste, und der ist da rauf gerannt. Dann haben wir Personal-Training gemacht, Tennis, der war ja richtig aktiv damals. Also ich finde das toll", lobte sie den "Schwarz und Weiß"-Interpreten.

Außerdem sei ihr auch der Humor bei Männern wichtig. Und ein stereotypisches, männliches Merkmal will sie haben. "Ich mag das auch so ein bisschen, wenn ein Mann die Führung übernimmt. Dass er den Weg weiß, dass er alles im Griff, die Zügel in die Hand nimmt. Das finde ich auch sehr, sehr attraktiv. Die Mischung ist es einfach."

Viele Eigenschaften, die der Kölner Comedian innehat. Scheint so, als hätte Amira ihren Traummann eigentlich schon gefunden gehabt.