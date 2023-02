Amira Pocher zeigt Rache an ihrem Oli: "Es ist endlich so weit, ich kann es nicht länger für mich behalten!"

Dieses Foto war für Amira Pocher zu viel! Ihr schlafender Oli brachte die 30-Jährige glatt zum Heulen. © Montage: Instagram/Screenshot/Amira Pocher

Fernab des tristen Winterwetters in der Heimat lässt es sich der Comedian unter der indonesischen Sonne aktuell mehr als gut gehen.

Doch statt sich mit Schlagersänger Michael Wendler (50) oder seiner schwangeren Frau Laura (22) anzulegen, bekam Oli das symbolische Messer jetzt von keiner Geringeren in den Rücken gerammt als von seiner Ehefrau!

Auf Instagram kündigte die 30-Jährige - die sich jüngst mit Beauty-Doc-Gerüchten herumschlagen muss - anlässlich des Ehrentags ihres Mannes nun "Payback" an - sehr zur Freude ihrer Community!

"Es ist endlich so weit! Ich habe lange gewartet, aber ich kann es nicht länger für mich behalten. Der richtige Zeitpunkt ist jetzt gekommen", teaserte Amira in ihrer Story an und spannte einen extremen Bogen.

Mit den nüchternen Worten "Happy Birthday" und einem liebevollen Kuss-Smiley versah die Zweifach-Mami einen aberwitzigen Schnappschuss ihres Mannes, der während eines Fluges im Januar wie ein angeschossenes Reh munter vor sich hin schlief.