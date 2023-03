Amira Pocher zieht alle Blicke auf sich, dieses Detail stört einige Fans gewaltig

Paris/Köln - Für einen Party-Marathon in Paris hatte sich Amira Pocher (30) extra von einem Profi einkleiden lassen. Das Ergebnis wusste zu überzeugen. Ein Detail empfanden die Fans jedoch als "nicht angemessen"!

Amira Pocher (30) war einer der Gäste bei den Feierlichkeiten zum 40. Geburtstag von Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden in Paris. © Instagram/amirapocher (Screenshots, Bildmontage)

Die 30-jährige Moderatorin und ihr Ehemann Oliver Pocher (44) weilten anlässlich des 40. Geburtstages von Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden in der Stadt der Liebe. Die Ex-Frau des Comedians hatte in die französische Hauptstadt eingeladen, um die Korken knallen zu lassen. Dabei ist der offizielle Schlüpftag der Blondine eigentlich erst am 14. März.

Sei's drum, gefeiert wurde trotzdem. Am zweiten Tag von "Sandy in Paris 40" ließ es die Partymeute im Edel-Restaurant "Gigi" mit direktem Blick auf den Eiffelturm ordentlich krachen. Tatsächlich war am Abend sogar Dresscode angesagt.

Amira entschied sich in gewisser Weise für "das Kleine Schwarze". Mit ihrem bauch- und rückenfreien Jumpsuit war die Podcasterin sicherlich ein ebenso spektakulärer Hingucker wie das berühmte Wahrzeichen aus Stahl.

Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte die gebürtige Österreicherin nun eine Bilderreihe, die sie in verschiedenen Posen mit ihrer glamourösen Abend-Garderobe zeigt. Der Anblick dürfte dem ein oder anderen Sympathisanten mal wieder den Atem geraubt haben.