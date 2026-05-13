Baby-Hammer: Amira Aly wieder schwanger!

Köln - Baby-Hammer bei Amira Aly (33)! Die TV-Moderatorin ist wieder schwanger. Die Österreicherin und ihr Lebensgefährte Christian Düren (35) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.

Amira Aly (33) und ihr Lebensgefährte Christian Düren (35) erwarten ihr erste gemeinsames Kind. © Jens Kalaene/dpa

"Ja, es stimmt, wir erwarten ein Baby und freuen uns riesig auf dieses neue Kapitel", verrät Amira exklusiv gegenüber "Bild".

Die vergangenen Wochen seien für die Ex-Frau von Oliver Pocher (47) und ihren Partner herausfordernd gewesen, da das Paar die Schwangerschaft zunächst privat habe genießen wollen.

"Deshalb habe ich mich bewusst etwas zurückgezogen, einige Jobs abgesagt und bei Terminen versucht, meinen Bauch zu verstecken, damit noch niemand etwas erfährt", erklärt Amira.

Umso schöner sei es jetzt, die Neuigkeit endlich teilen zu können. "Wir freuen uns sehr auf alles, was kommt", führt die zweifache Mutter aus.

Inzwischen sind die beiden TV-Bekanntheiten seit etwas mehr als zwei Jahren zusammen. Den ersten offiziellen Auftritt gab es dann im Juli 2024 bei der Modenschau von Designer Marc Cain in Potsdam.