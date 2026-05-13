Baby-Hammer: Amira Aly wieder schwanger!
Köln - Baby-Hammer bei Amira Aly (33)! Die TV-Moderatorin ist wieder schwanger. Die Österreicherin und ihr Lebensgefährte Christian Düren (35) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.
"Ja, es stimmt, wir erwarten ein Baby und freuen uns riesig auf dieses neue Kapitel", verrät Amira exklusiv gegenüber "Bild".
Die vergangenen Wochen seien für die Ex-Frau von Oliver Pocher (47) und ihren Partner herausfordernd gewesen, da das Paar die Schwangerschaft zunächst privat habe genießen wollen.
"Deshalb habe ich mich bewusst etwas zurückgezogen, einige Jobs abgesagt und bei Terminen versucht, meinen Bauch zu verstecken, damit noch niemand etwas erfährt", erklärt Amira.
Umso schöner sei es jetzt, die Neuigkeit endlich teilen zu können. "Wir freuen uns sehr auf alles, was kommt", führt die zweifache Mutter aus.
Inzwischen sind die beiden TV-Bekanntheiten seit etwas mehr als zwei Jahren zusammen. Den ersten offiziellen Auftritt gab es dann im Juli 2024 bei der Modenschau von Designer Marc Cain in Potsdam.
Für Amira Aly ist es das dritte Kind
Rund um die Weihnachtsfeiertage soll es bei Amira und Christian geknirscht haben.
Sogar von einem Beziehungs-Aus war die Rede. Im Februar reisten die beiden jedoch gemeinsam nach Ägypten, damit Amira ihrem Liebsten das Land zeigt, aus dem Ihr Vater stammt.
Jetzt ist die Liebe wieder so gewachsen, dass sie ein gemeinsames Kind - ein Wunschkind - erwarten. Für Amira ist es bereits das dritte Kind. Mit ihrem Ex-Gatten Oliver hat sie schon zwei Söhne die 2019 und 2020 geboren wurden.
Dass es nicht dabei bleiben würde, machte die gebürtige Österreicherin auch schon früh klar.
"Ich bin ja noch jung, könnte das noch zwei- bis dreimal durchziehen", hatte sie im Herbst 2025 über weiteren Nachwuchs gesagt.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa