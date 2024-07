Erster Pärchen-Auftritt mit diesem Mann: Macht Amira Pocher jetzt ihre neue Liebe offiziell?

Potsdam - Wird das Geheimnis am heutigen Dienstagabend offiziell gelüftet? Erstmals nach ihrer Trennung von Oliver Pocher (46) soll Amira (31) in der Öffentlichkeit mit ihrem neuen Freund auftreten. Und dabei soll es sich tatsächlich um Christian Düren (34) handeln.

Christian Düren (34) und Amira Pocher (31) sollen am heutigen Dienstag ihren ersten gemeinsamen Auftritt in der Öffentlichkeit geplant haben. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/christiandueren, Screenshot/Instagram/amirapocher

Denn wie BILD berichtet, feiern Amira und Christian wohl Pärchen-Premiere. Demnach haben sich die gebürtige Österreicherin und der "taff"-Moderator dazu entschieden, sich gemeinsam bei der Modenschau von Designer Marc Cain in Potsdam im Rahmen der Berliner Fashion Week blicken zu lassen. Dort wollen sie den Abend genießen.

Allerdings reisen die Noch-Ehefrau des Kölner Komikers und der 34-Jährige wohl getrennt voneinander an. Demnach komme Amira aus Köln und Christian aus München nach Potsdam.

Dort werden sie dann aber angeblich in einem romantischen Hotel zusammen einchecken.

Schon in ihrer vergangenen Podcast-Folge hat die zweifache Mutter durchblicken lassen, dass am heutigen Dienstagabend "was Besonderes" geschehen solle.