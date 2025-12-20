In sexy roten Dessous: Amira Aly enthüllt ihre Weihnachts-Vorlieben

Köln - Amira Aly hat schon mehrfach verraten, dass sie ein großer Weihnachts -Fan ist. Jetzt hat die 33-Jährige ihre Vorlieben preisgegeben - in sexy Dessous!

Amira Aly (33) hat ihre Vorlieben zum Weihnachtsfest verraten - in sexy Unterwäsche! © Lascana

Eigentlich schien bei der gebürtigen Österreicherin alles Friede, Freude, Eierkuchen zu sein, doch zuletzt kamen Gerüchte auf, dass es zwischen Amira und ihrem Freund Christian Düren (35) kriseln soll. Sogar von einer Trennung war die Rede.

Kurz darauf teilte sie auch noch eine bittere Nachricht mit, denn sie verbringt das Weihnachtsfest "allein mit den Kindern zu Hause." Sogar eine Einladung ihres Ex-Mannes Oliver Pocher (47) schlug sie wohl aus.

Als bekennender X-Mas-Ultra hat sie aber auch in diesem Jahr wieder alles mit großer Vorfreude bis ins kleinste Detail geplant - vom festlichen Geschirr bis hin zu den Serviettenringen.

Und natürlich darf auch die Deko nicht fehlen. "Ich mag es klassisch dezent, immer zwei Farben. Weiß-Rot oder Gold-Braun, oder sowas", verrät die 33-jährige Zweifach-Mama in einem Instagram-Video, in dem sie in sexy Dessous zu sehen ist.

Während bei vielen Familien ein schickes Outfit zu den Festtagen dazugehört, ist bei Amira der lässige Look erlaubt. "Weihnachtspyjama - all Day", gibt sie preis.