In sexy roten Dessous: Amira Aly enthüllt ihre Weihnachts-Vorlieben
Köln - Amira Aly hat schon mehrfach verraten, dass sie ein großer Weihnachts-Fan ist. Jetzt hat die 33-Jährige ihre Vorlieben preisgegeben - in sexy Dessous!
Eigentlich schien bei der gebürtigen Österreicherin alles Friede, Freude, Eierkuchen zu sein, doch zuletzt kamen Gerüchte auf, dass es zwischen Amira und ihrem Freund Christian Düren (35) kriseln soll. Sogar von einer Trennung war die Rede.
Kurz darauf teilte sie auch noch eine bittere Nachricht mit, denn sie verbringt das Weihnachtsfest "allein mit den Kindern zu Hause." Sogar eine Einladung ihres Ex-Mannes Oliver Pocher (47) schlug sie wohl aus.
Als bekennender X-Mas-Ultra hat sie aber auch in diesem Jahr wieder alles mit großer Vorfreude bis ins kleinste Detail geplant - vom festlichen Geschirr bis hin zu den Serviettenringen.
Und natürlich darf auch die Deko nicht fehlen. "Ich mag es klassisch dezent, immer zwei Farben. Weiß-Rot oder Gold-Braun, oder sowas", verrät die 33-jährige Zweifach-Mama in einem Instagram-Video, in dem sie in sexy Dessous zu sehen ist.
Während bei vielen Familien ein schickes Outfit zu den Festtagen dazugehört, ist bei Amira der lässige Look erlaubt. "Weihnachtspyjama - all Day", gibt sie preis.
Amira Aly gibt Last-Minute-Einkäufe zu
Und auch was das Weihnachtsessen angeht, hält es die zweite Ex-Frau des "Schwarz und Weiß"-Interpreten klassisch. "Bei mir gibt es jedes Jahr eine Weihnachtsgans, die ist gefüllt mit Reis und Rosinen und Pflaumen. Und dazu noch eine richtig leckere Bratensoße", macht Amira klar.
Obwohl die 33-jährige Moderatorin immer früh im Weihnachtsfieber ist und die Vorweihnachtszeit sehr groß zelebriert, macht auch sie immer wieder Last-Minute-Einkäufe. "Super, dass die Läden am 24. noch aufhaben", gibt die zweifache Mutter abschließend zu.
Also hat sie noch vier Tage Zeit, die letzten Geschenke zu besorgen - auch wenn sie den Weihnachtsabend "nur" mit ihren beiden Söhnen verbringen wird.
Titelfoto: Lascana