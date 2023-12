Inniges Foto von Amira Pocher und Biyon Kattilathu: Jetzt ist klar, was es damit auf sich hat

Dortmund - Motivations-Guru Biyon Kattilathu (39) macht jetzt gemeinsame Sache mit BVB-Profi Marco Reus (34). Was hinter dem gemeinsamen Projekt steckt und was Amira Pocher (31) damit zu tun hat.

Dieses Foto feuerte nachträglich mögliche Gerüchte um Biyon Kattilathu (2.v.l.) und Amira Pocher an. © Screenshot/Instagram/oezcancosar

Mitte Oktober teilte unter anderem die 31-Jährige ein Foto, das sie mit dem Motivationscoach Kattilathu, Fußballer Reus, Comedian Özcan Coşar (42) und Twitch-Star Amar Al-Naimi (30) zeigt.

Nachdem Affären-Gerüchte rund um Biyon und Amira von ihrem Ex Oliver (45) befeuert wurden, kam auch immer wieder dieses Bild zum Vorschein. Die Fans rätselten, was es mit dieser Konstellation auf sich habe.

Nun gibt es eine Erklärung. Denn Kattilathu und Reus bringen ein eigenes Video-Format, Unspoken, auf den Markt.

Darin holen sich die beiden Interviewgäste in ein Studio, "wo verschiedene Personen aus der Öffentlichkeit Platz nehmen und einfach sein dürfen", heißt es in einer Mitteilung am Freitag.

Die ersten beiden Gäste sind Sänger Pietro Lombardi (31) und Fahrzeug-Ikone Jean Pierre Kraemer (43). In der ersten Folge, die am Sonntagvormittag auf Youtube veröffentlicht wird, spricht der ehemalige "DSDS"-Gewinner unter anderem über seine Vergangenheit.