Kehrtwende bei den Pochers? Amira verkündet nach 2-Stunden-Telefonat mit Olli Überraschendes

So offenbarte Amira weiter: "Wir haben ja telefoniert vor ein paar Tagen, Olli und ich." Eine Art Durchbruch, immerhin soll das Ex-Paar bis dato nur über das Nötigste - wenn es etwa um die beiden gemeinsamen Söhne (3, 4) ging - miteinander kommuniziert haben.

In der jüngsten Folge ihres Podcasts "Liebes Leben" mit Bruder Hima (33) gewährt Amira nun Einblicke in ihr Seelenleben. "Ich hatte einfach nur Lust, mich zu verkriechen", sagt sie über die schwere Zeit nach der Trennung von Olli Ende August. "Aber man muss raus und weitermachen."

Während Olli zuletzt bei einem Live-Auftritt von Biyon Kattilathu (39) die Konfrontation gesucht hatte (" Hast du mit Amira geb*mst ?"), blüht seine Noch-Ehefrau zurzeit bei einem Skiurlaub in Österreich wieder auf.

Oliver Pocher (45) hatte in den vergangenen Wochen kein gutes Haar an seiner Noch-Gattin gelassen. Jetzt hat sich die Lage offenbar geändert. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Das war bitter nötig! Wirklich bitter, bitter, bitter nötig", deutet Ollis Noch-Ehefrau an. Tatsächlich sei das Telefonat "auch wirklich mal gut" gewesen.

Und weiter: "Ich kann jetzt auch wieder normal mit ihm reden. Es waren einige Fragen offen, alles beantwortet. Wir haben viel geredet und ausgetauscht. Es ist okay jetzt grad. Es ist wirklich okay. Ich bin froh, dass man das gemacht hat."

Der Zwist, der in den vergangenen Wochen zwischen Olli und ihr geherrscht habe, sei ja kein Dauerzustand, reflektiert Amira. "Aber es ist auch klar, dass das so frisch in dieser Dimension natürlich überhaupt nicht machbar ist. Und ich glaube, da wird mich wohl jeder verstehen."

Auch Olli hatte zuletzt in seinem Podcast ("Die Pochers - frisch recycelt" mit seiner ersten Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden, 40) ungeahnt versöhnliche Töne angeschlagen, als er sich "eine gewisse Normalität" wünschte.

Was der mutmaßliche Waffenstillstand für das Pochersche Weihnachtsfest bedeutet - sowohl Olli als auch Amira sollen nicht abgeneigt sein, die Feiertage zusammen mit den Kindern unterm selben Dach zu verbringen - und wie lange er Bestand haben wird, bleibt abzuwarten.