So viel Kohle blättert Amira Aly für ihren neuen XXL-Weihnachtsbaum hin

Köln - Als bekennender "Weihnachts-Freak" hat Amira Aly (33) schon vor einer Weile ihren Weihnachtsschmuck aus dem Keller geholt und ist auch in dieser Woche dabei, sich auf das für sie schönste Fest des Jahres vorzubereiten. Was dabei natürlich nicht fehlen darf, ist ein Weihnachtsbaum - und auch den hat die Ex-Frau von Oliver Pocher (47) sich bereits besorgt.

Amira Aly (33) hat sich kurz nach dem Einzug in ihr neues Haus einen XXL-Weihnachtsbaum gegönnt. © Instagram/amiraaly

Das hatte Amira ihren knapp eine Million Instagram-Fans am Freitag in ihrer Story gezeigt, als sie gemeinsam mit einer Freundin nach Holland gefahren war, um sich dort in einem bekannten Gartencenter, der alljährlich eine üppige Auswahl an Weihnachtsdekoration und Zubehör verkauft, einzudecken.

Der Fokus ihrer Shopping-Mission lag allerdings auf dem Kauf eines XXL-Weihnachtsbaumes - denn wie die 33-Jährige ihren Fans schon vor einer Weile verraten hatte, will sie in ihrem frisch bezogenen Haus mit den hohen Decken einen Baum aufstellen, der mehrere Meter groß ist - wohl ganz im Kardashian-Style.

Lange musste Amira dann nicht suchen, bis sie fündig wurde - und entschied sich schließlich für eine über vier Meter hohe Kunsttanne, die sie zum stolzen Preis von knapp 2000 Euro eintütete, wie anhand des Preisschildes in der Story zu sehen war.

Amira hatte mit dem Kauf jedoch eine absolut "sinnvolle" Entscheidung getroffen, wie sie am Samstag hinterherschob.