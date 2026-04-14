Mega-Frust nach Friseur-Besuch: Amira Aly bereut ihre radikale Typ-Veränderung
Köln - Kürzlich überraschte Amira Aly ihre Fans im Netz mit einer deutlich veränderten Frisur. Inzwischen scheint die anfängliche Freude über den neuen Look jedoch verflogen.
Anfang April präsentierte die 33-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal noch voller Stolz ihren feschen Kurzhaar-Schnitt in einem klassischen Vorher-Nachher-Vergleich. Dazu schrieb sie sinngemäß: "Zeit für eine Veränderung."
Ihre glatte lange Mähne hatte die zweite Ex-Frau von Comedian Oliver Pocher (48) gegen kurze stufige Haare bis unters Kinn eingetauscht. Ein mutiger Schritt, den sie rund zwei bis drei Wochen später schon wieder bereut.
Amira hegt arge Zweifel, ob ihre Entscheidung für eine so krasse Typ-Veränderung die Richtige war. In einer ehrlichen Story gesteht sie gegenüber ihrer Community, dass sie sich mit dem Longbob nicht wirklich anfreunden kann.
"Ich trage meine Haare ja nie wirklich lange offen. Spätestens nach einem halben Tag binde ich sie irgendwie oben zusammen oder so - aber der [Pferdeschwanz] sieht hier total bescheuert aus", so die aktuelle Meinung der gebürtigen Österreicherin mit ägyptischen Wurzeln.
"Phantomschmerzen": Amira Aly möchte ihre langen Haare zurück
Doch damit nicht genug, Amira sieht noch ein weiteres Problem. Sie erklärt: "Und ich kann keinen Messy Dutt mehr machen, so richtig. Und das nervt mich. Mensch, ey, ich habe auch so Phantomschmerzen. Sie fehlen mir hier."
Während sie den letzten Satz in die Kamera ihres Smartphones spricht, streicht sich die Freundin von "taff"-Moderator Christian Düren (35) frustriert über die Schultern - genau dort, wo vor wenigen Wochen noch ihre langen Haare auflagen.
Die Unzufriedenheit mit dem neuen Look und die Sehnsucht nach ihrer alten Mähne sind so groß, dass Amira nachhelfen möchte. Bevor die 33-Jährige aber auf Extensions zurückgreift, peilt sie zunächst einmal die Verwendung von Haarwuchsmitteln an.
Bei ihren Fans hatte die neue Frisur durchaus eine Welle der Begeisterung ausgelöst, wie die Kommentare unter dem Vorher-Nachher-Vergleich beweisen. Für Amira war der Wow-Effekt dagegen nur von sehr kurzer Dauer.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/amiraaly (Screenshots)