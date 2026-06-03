Zoff um die Kinder: Heftige Pocher-Vorwürfe gegen Amira Aly
Köln - Das Verhältnis zwischen Amira Aly (33) und ihrem Ex-Mann Oliver Pocher (48) scheint nicht mehr zu kitten zu sein. Neuester Streitpunkt sind die ehemaligen Stiefkinder der Österreicherin.
In der Zeit, in der die beiden verheiratet waren, hatte Amira nämlich eine enge Bindung zu Ollis Kindern Nayla (16) und den Zwillingen Emanuel und Elian (14), die aus seiner Ehe mit Sandy Meyer-Wölden (43) stammen.
"Es ist auch schade, dass es so abbricht und du Sachen nicht trennen kannst. Weil Kinder sind unabhängig zu behandeln, ob sich die Eltern gut verstehen oder nicht", ärgert sich der 48-Jährige in seinem Podcast "Patchwork Boys".
Allerdings stoßen die Aussagen des "Schwarz und Weiß"-Interpreten bei der 33-jährigen Zweifachmutter sauer auf, wie "Bild" erfahren haben will. Denn die Österreicherin stehe auch weiterhin in Kontakt mit Ollis drei Kindern.
Vor allem zu ihrer Ex-Stieftochter soll Amira ein sehr inniges Verhältnis haben und sich regelmäßig mit ihr austauschen.
Demnach soll Nayla Amira des Öfteren um Rat gefragt haben. Auch soll sie die 16-Jährige mehrfach nach Hause gefahren haben.
Amira Aly sind die Kinder von Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden weiterhin wichtig
Aber auch die Zwillinge sollen nicht außen vor sein - ganz im Gegenteil. Den 14-Jährigen habe Amira Geburtstagsgeschenke gepackt und auch Geld geschenkt.
Der Österreicherin seien die drei Kinder von Olli und Sandy nach wie vor wichtig, und das würde sie ihnen auch zeigen, weshalb die 33-Jährige sehr verärgert sei, dass ihr verschmähter Ex-Mann Gegenteiliges behauptet.
Olli hatte außerdem erzählt, dass Amira den Kindern vorgelesen und sie auch ins Bett gebracht habe, was für eine Bindung gesorgt habe.
"Und wenn du es dann irgendwann nicht mehr hinbekommst, wenn alle auf dieselbe Schule gehen, die mal kurz mitzunehmen oder irgendwelche anderen Sachen nicht möglich sind, dann finde ich das schade", kritisierte der gebürtige Hannoveraner.
Titelfoto: Bildmontage: Felix Hörhager/dpa, Rolf Vennenbernd/dpa