Zoff um die Kinder: Heftige Pocher-Vorwürfe gegen Amira Aly

Köln - Das Verhältnis zwischen Amira Aly (33) und ihrem Ex-Mann Oliver Pocher (48) scheint nicht mehr zu kitten zu sein. Neuester Streitpunkt sind die ehemaligen Stiefkinder der Österreicherin.

Amira Aly (33) zeigt sich von den jüngsten Aussagen ihres Ex-Mannes nicht begeistert. © Felix Hörhager/dpa

In der Zeit, in der die beiden verheiratet waren, hatte Amira nämlich eine enge Bindung zu Ollis Kindern Nayla (16) und den Zwillingen Emanuel und Elian (14), die aus seiner Ehe mit Sandy Meyer-Wölden (43) stammen.

"Es ist auch schade, dass es so abbricht und du Sachen nicht trennen kannst. Weil Kinder sind unabhängig zu behandeln, ob sich die Eltern gut verstehen oder nicht", ärgert sich der 48-Jährige in seinem Podcast "Patchwork Boys".

Allerdings stoßen die Aussagen des "Schwarz und Weiß"-Interpreten bei der 33-jährigen Zweifachmutter sauer auf, wie "Bild" erfahren haben will. Denn die Österreicherin stehe auch weiterhin in Kontakt mit Ollis drei Kindern.

Vor allem zu ihrer Ex-Stieftochter soll Amira ein sehr inniges Verhältnis haben und sich regelmäßig mit ihr austauschen.

Demnach soll Nayla Amira des Öfteren um Rat gefragt haben. Auch soll sie die 16-Jährige mehrfach nach Hause gefahren haben.