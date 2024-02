Nach Ehe-Aus mit Oliver Pocher: Amira gesteht eigenen Fehler ein!

Amira Pocher (31) kam mit 22 Jahren nach Deutschland und arbeitete hier zunächst als Model und Visagistin. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/amirapocher

"Ich habe entscheidende Dinge, die mir wirklich wichtig sind in der Partnerschaft, an einem Partner, ignoriert", gibt die zweifache Mutter in der neuesten Folge ihres Podcasts "Liebes Leben", den sie gemeinsam mit ihrem Bruder Hima (33) betreibt, zu.

Zudem wisse sie auch, was sie falsch gemacht habe - und zwar von Anfang an. "Die waren von Anfang an nicht da und ich habe es ignoriert und mich auf zwei, drei andere Dinge fokussiert." Das habe aber am Ende nicht ausgereicht. Welche Eigenschaften sie damit konkret gemeint hatte, verriet sie allerdings nicht.

Dass es schlussendlich zur Trennung vom "Schwarz und Weiß"-Interpreten gekommen ist, sei wohl ein durchdachter Zug gewesen. "Ich habe mir das sehr, sehr gut und sehr, sehr lange überlegt", erzählt die Wahl-Kölnerin.

Zwar habe sie nach Lösungsansätzen gesucht und auch an sich selbst gearbeitet, doch am Ende habe sie gewusst, dass es mit ihrer Ehe so nicht weitergehen könne. "Ich werde hier nicht mehr das finden, was ich wirklich brauche und suche", war sie sich klar.

Allerdings habe Amira noch nie "so lange um eine Beziehung gekämpft wie jetzt"! Das liegt auch daran, dass sie mit dem Komiker zwei gemeinsame Kinder hat.